Apre in California il primo ristorante al mondo dove fa tutto l’intelligenza artificiale

“Per quanto ne sappiamo, questo sarà il primo ristorante al mondo dove sia l’ordinazione che ogni singolo processo di cottura sono completamente automatizzati”, ha dichiarato John Miller , ceo di PopID e membro del cda di Miso Robotics. “Il matrimonio tra queste tecnologie per creare il ristorante più autonomo al mondo è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e investimenti in una realtà composta da aziende rivoluzionarie.”

Il primo ristorante al mondo completamente e autonomo e alimentato dall’IA. Come si legge in una nota , a Pasadena, in California, ha aperto CaliExpress by Flippy , un locale che vuole saziare i suoi clienti grazie alla tecnologia di Miso Robotics , i creatori di Flippy , la prima stazione di frittura robotica al mondo alimentata dall’IA, e PopID , un’azienda tecnologica che semplifica l’ordinazione attraverso la biometria.

Flippy è un sistema robotico innovativo e avanzato alimentato da Miso AI. “È progettato”, si legge sul sito di Miso Robotics, “per rivoluzionare il modo in cui la cucina e la preparazione del cibo vengono gestite nelle cucine commerciali. Flippy combina tecnologia all’avanguardia con competenze culinarie per aiutare chef e personale dei ristoranti a razionalizzare le loro operazioni per offrire cibi consistenti e di alta qualità”.

Dotato di un insieme di sensori, telecamere e algoritmi intelligenti che gli consentono di friggere il cibo, “Flippy può adattarsi a varie tecniche di cottura e ricette, rendendolo un’aggiunta versatile a qualsiasi ambiente di cucina”.

Il funzionamento di CaliExpress

Come si legge sul sito di Miso Robotics, quando i clienti entreranno nel ristorante CaliExpress potranno ordinare il cibo dai totem attraverso i loro account PopID. Potranno poi osservare mentre il robot del grill “macina la carne di manzo di alta qualità in tempo reale dopo che l’ordine è effettuato, trasformandola in una polpetta”. Nel frattempo, Flippy “servirà patatine croccanti e calde sempre cotte alla perfezione”. CaliExpress offre un menu semplice, composto da hamburger e cheeseburger accompagnati da patatine e bibita.

“Prendere ordini e cucinare grazie all’IA e ai robot consentirà alle principali catene di ristoranti americane di migliorare notevolmente qualità e velocità”, ha dichiarato Rich Hull, ceo di Miso Robotics. “Miso è orgogliosa di collaborare con Cali Group e PopID per rendere CaliExpress by Flippy una realtà.”

Cali Group, la società a capo di CaliExpress, afferma che il processo crea una cucina ancora più sicura per i dipendenti. Dall’azienda sostengono che Flippy rappresenti una svolta rivoluzionaria in termini di sicurezza e sostenibilità, poiché, oltre alla riduzione pressoché totale di incidenti sul lavoro, si possono evitare sprechi di cibo e olio utilizzato per la preparazione delle pietanze.