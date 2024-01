EssilorLuxottica per la prima volta al Ces: presentati gli smart glass dotati di tecnologia acustica

EssilorLuxottica va a Las Vegas. Il gigante dell’occhialeria quotato sul mercato Euronext Paris sarà presente per la prima volta al Consumer Electronics Show in calendario nella città del Nevada dal 9 al 12 gennaio 2024. In questa occasione la società presenterà le ultime novità nel campo dell’elettronica di consumo.

Casa di marchi quali Ray-Ban, Oakley, Oliver Peoples, Sunglass Hut e LensCrafters, da 50 anni il gruppo ha rimosso lo stigma legato all’occhiale da vista, trasformandolo in un accessorio moda.