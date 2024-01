La società di questo under 30 opera sul mercato come general contractor per gli interventi di riqualificazione energetica

Articolo tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

di Max Lupi

Da una piccola impresa edile a un gruppo da 25 milioni di euro l’anno, capace di abbinare le conoscenze tecniche di cantiere a quelle finanziarie ed economiche. È la trasformazione che Francesco Andaloro ha portato nell’azienda di famiglia.

Laureato in International business administration alla Rotterdam School of Management, ha conseguito un master in strategic entrepreneurship nella stessa università. Ha iniziato a lavorare in America, in un fondo di investimenti, maturando contatti, competenze ed esperienza.

Ha deciso quindi di tornare in Sicilia per portare l’innovazione appresa in giro per il mondo e applicarla all’immobiliare e all’edilizia. Così ha trasformato il business di famiglia in quello che oggi Confindustria Sicilia considera un leader regionale per riqualificazioni energetiche e miglioramenti antisismici.

L’azienda Costrand

“Ho fondato Costrand per trasformare un’azienda edile in un general contractor, un business capace di offrire opportunità di crescita e scalabilità”, racconta. La società opera oggi in tutta Italia e fornisce servizi da general contractor affiliando imprese subappaltatrici per la parte operativa. Sono 300 le aziende che gravitano attorno al gruppo, che ha riqualificato oltre 2mila appartamenti, favorendo un risparmio energetico equivalente a oltre due milioni di chili di CO2 all’anno.

“Ci riempie di orgoglio sapere non solo di avere un impatto economico positivo, ma soprattutto di avere generato un effetto sociale e ambientale straordinario. Con i nostri interventi abbiamo riqualificato circa 60 condomíni, nelle parti private e comuni, abbattendo le emissioni e permettendo a migliaia di cittadini di dare un nuovo valore al proprio immobile. Un’opportunità alla quale anche le famiglie meno abbienti hanno avuto accesso”.

Mentre molte aziende hanno fatto fatica a districarsi nelle materie del superbonus e dello sconto in fattura, soprattutto dopo la stretta del governo, Costrand è diventata un punto di riferimento: un risultato frutto dell’esperienza di Andaloro nei temi economici.

“Nel trattare le materie del superbonus e dello sconto in fattura ho affiancato alle competenze tecniche, legate all’edilizia, quelle finanziarie”, spiega. L’azienda si è assicurata commesse fino al 2025 e vuole continuare a ricoprire un ruolo importante per l’accesso dei cittadini ai bonus edilizi. Un altro obiettivo di lungo periodo è digitalizzare, con una piattaforma online, la gestione delle pratiche.

I nuovi sviluppi immobiliari

Per quanto riguarda i nuovi sviluppi immobiliari, tra i progetti a cui Costrand sta lavorando c’è Magnolie Park a Milazzo, composto da 26 residenze di lusso sostenibile, fronte mare. “Stiamo realizzando un’opera residenziale d’avanguardia in un contesto naturalistico straordinario”, dice.

“La posizione tra mare e montagna ci ha imposto accuratezza nella scelta dei materiali e un’attenzione particolare alla sostenibilità. Abbiamo coinvolto diversi studi di architettura. I lavori sono partiti a dicembre e il 65% delle unità è già venduto”. Amministratori delegati di grandi aziende e calciatori di Serie A hanno già acquistato appartamenti sulla carta.

“Questo testimonia il prestigio e l’attrattività di un luogo unico. La loro scelta di Magnolie Park premia la nostra decisione di puntare sul lusso sostenibile a Milazzo, rivolgendoci a tutti coloro che desiderano non solo una casa, ma un’esperienza di vita straordinaria”.

