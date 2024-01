Così la Fondazione Di Pietro promuove attività a sostegno degli atleti con disabilità intellettiva

Articolo di Agostino Desideri apparso sul numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

La Fondazione Varaldo Di Pietro, creata nel 2017 dall’imprenditore Giovanni Di Pietro e intitolata al padre Varaldo, organizzatore di grandi eventi sportivi nazionali, promuove attività che si prefiggono la diffusione dei valori dello sport come cardini della realtà sociale. Tra le molte iniziative c’è l’appuntamento annuale più prestigioso, svoltosi a ottobre nel Salone d’Onore del Coni a Roma, uno degli eventi di settore più significativi in ambito nazionale, che in questa edizione ha avuto un particolare riferimento. “La cerimonia di consegna del premio Mecenate dello Sport è il nostro evento più importante e viene assegnato tra tutti coloro che, con gesta e azioni anche simboliche, sono capaci di esaltare i valori alla base della disciplina sportiva” ha detto Di Pietro. “Il premio, con il patrocinio del Coni e dell’Ordine nazionale dei giornalisti, quest’anno è stato eccezionalmente dedicato alla memoria di Pietro Mennea, uno dei più grandi atleti italiani di tutti i tempi, icona dei valori dello sport, ma anche della vita. Con la partnership della Fondazione Pietro Mennea, insieme alla sua presidente Manuela Olivieri Mennea, abbiamo ospitato personaggi mondiali portatori di grandi valori, anche al di là dello sport, come il leggendario velocista Tommie Smith.

Il parterre di autorità sportive partecipanti, come il ministro Abodi, il presidente del Coni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo, Franco Carraro e tanti atleti olimpionici, ci porta a chiudere un cerchio ideale, che contiene tutta l’importanza del mondo sportivo come ispiratore di valori a qualsiasi livello della società civile”. L’attività della Fondazione Di Pietro sta lasciando profonde tracce, anche attraverso attività concrete di sostegno verso atleti con disabilità intellettiva, oltre a opere simboliche, come il primo monumento in Europa dedicato all’inclusione attraverso lo sport, realizzato dalla fondazione e donato al Comune di Latina: “Il Monumento all’inclusione dedicato a Eunice Kennedy Shriver, la fondatrice di Special Olympics”, ha continuato Di Pietro, “ha un’importanza eccezionale, come prima opera nel suo genere in Europa, inaugurata nel 2019 alla presenza, tra gli altri, dell’allora presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e di Samuel Kennedy Shriver, nipote di Eunice. L’opera vuole rappresentare un richiamo a uno dei valori primari della società civile e un punto di riferimento per iniziative dedicate alla sua diffusione”.

Inoltre, grazie alla sua attività di sostegno a progetti solidali anche di carattere internazionale, la fondazione è stata inserita nella Shriver Society, il club dei principali donatori Special Olympics nel mondo che sostengono iniziative in favore dell’attività sportiva per gli atleti speciali. “Siamo orgogliosi di poter regalare sorrisi a tanti atleti e alle loro famiglie. Per questo a giugno abbiamo sponsorizzato in modo esclusivo l’evento Families Reception nell’ambito degli World Games di Special Olympics”, dice ancora Di Pietro. “È stata una festa nella festa all’interno dello zoo di Berlino. È stata una grande emozione accogliere i ragazzi speciali e le loro famiglie provenienti da tutto il mondo. Sono questi sorrisi, questi momenti unici che danno un senso ai nostri sforzi e ci spingono a un impegno sempre maggiore nel futuro”

