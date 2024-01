Forbes Spagna premia il ceo di Cepsa Maarten Wetselaar al “Best Vision of the Future 2024”

Forbes Spagna ha celebrato martedì la prima edizione del premio “Migliore visione del futuro”, premiando Maarten Wetselaar, ceo di Cepsa, durante una cena tenutasi durante il World Economic Forum 2024.

Il premio

Il premio, che riconosce le strategie aziendali più eccezionali di questo decennio e la visione del futuro dei leader che guidano un cambiamento trasformativo e pionieristico nei loro settori, ha evidenziato il successo di Wetselaar nell’accelerare la trasformazione di Cepsa per renderla un’azienda di riferimento nella transizione energetica e la sua visione nel guidare settori come l’idrogeno verde o i biocarburanti di seconda generazione, che sfruttano l’economia circolare per convertire i rifiuti in nuovi carburanti rinnovabili.

I presenti all’evento

All’evento hanno partecipato i massimi rappresentanti mondiali degli azionisti di Cepsa: Khaldoon Khalifa Al Mubarak, ceo di Mubadala, ed Harvey M. Schwartz, ceo di Carlyle, che ha ringraziato Maarten Wetselaar per la sua chiara visione strategica volta a trasformare Cepsa e renderlo un asset di riferimento globale nei rispettivi portafogli, come parte del loro fermo impegno per la sostenibilità del pianeta.

Il commento di Khaldoon Khalifa Al Mubarak

Sua eccellenza Khaldoon Khalifa Al Mubarak ha sottolineato che Cepsa è “proattivo e pionieristico. Con una strategia di prospettiva globale e focalizzata sul trasporto di energia e sull’abbraccio della circolarità, stabilendo uno standard elevato nel settore”.

Ha parlato anche dell’importanza della “transizione verso un’energia più pulita” e ha ringraziato Maarten per il premio, con il quale si è congratulato: “Maarten è un amico, un collega e un leader. Grazie Maarten, apprezziamo tutto quello che fai”.

Il commento di Harvey M. Schwartz

Da parte sua, Harvey M. Schwartz ha sottolineato: “A Carlyle stiamo facendo una grande transizione, che realizzeremo nei prossimi 20-30 anni, in cui il clima è al centro di tutto. Stasera, oltre a ringraziare Maarten , vorrei ringraziare Forbes per averlo riconosciuto”.

Segue anche un espresso ringraziamento a Maarten: “Maarten rappresenta l’importanza di un leader e il lavoro degli esperti di cambiamento climatico. Trascorrendo solo poche ore con il suo team puoi essere davvero ispirato”.

Ci sono poi stati altri importanti uomini d’affari e politici come Francisco Reynés, presidente di Naturgy; Rafael del Pino, presidente Ferrovial; Manuel de la Rocha, segretario generale degli affari economici del governo spagnolo; Anderson Tanoto, amministratore delegato di RGE. All’incontro, nell’ambito del World Economic Forum che si tiene in questi giorni nella città svizzera, ha partecipato anche Daniel Yergin, vicepresidente di S&P Global.

Andrés Rodríguez, editore di Forbes Spagna

Andrés Rodríguez, presidente ed editore di Forbes Spagna, ha condotto la serata e ha espresso il suo entusiasmo per l’evento di Davos. “Ci riuniamo per rendere omaggio a una figura di spicco nel mondo degli affari, la cui visione per il futuro non solo si è distinta, ma sarà premiata con il prestigioso “Best Vision of the Future 2024”.

“Il vincitore ha guidato con chiarezza e forza il cambiamento di un’azienda con una lunga storia. Si tratta di Maarten Wetselaar, ceo di Cepsa. Il suo scopo è chiaro: scommettere sulla sostenibilità del settore e trasformare l’azienda in un attore chiave della transizione energetica.”

“Questa è la prima volta che teniamo questo incontro a Davos, il che rappresenta un passo molto entusiasmante nel nostro viaggio per coloro che hanno la capacità di impostare il corso degli affari verso orizzonti ancora più promettenti”, ha affermato Rodriguez.

La consegna del premio

Dopo le sue parole, il premio è stato consegnato al ceo di Cepsa, Maarten Wetselaar, che ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e il riconoscimento dato da Forbes Spagna: “Sono qui con un misto di umiltà e orgoglio. Umiltà dopo aver ascoltato gli elogi di due uomini di cui nutro la massima stima, ed è qualcosa che non può che far sentire molto umili. Ma allo stesso tempo sto ritirando quello che, per quanto ne so, è il primo premio della mia carriera.”

Cepsa, ha continuato, “è un’azienda che ha più di 100 anni e quando sono arrivato, due anni fa, era focalizzata principalmente sui combustibili fossili, e ci è riuscita molto bene. Ma io e gli azionisti abbiamo disegnato una strategia che dovrebbe portarci dal 100% di combustibili fossili al 60% di energia verde in sei anni. È una trasformazione eccezionale.”

“Due anni dopo vediamo che questa rivoluzione può essere realizzata. Cepsa passerà dall’essere la seconda più grande azienda di combustibili fossili in Spagna a essere la principale azienda di energia verde in Europa. Tutti voi presenti a questo tavolo avete svolto un ruolo importante nella squadra che ha sviluppato questo piano.”

Forbes Spagna, nell’organizzare questo incontro, cerca di fornire una piattaforma unica per la convergenza dei leader aziendali di tutto il mondo. L’evento mira a evidenziare e celebrare i contributi significativi di professionisti eccezionali al futuro del business, sottolineando l’importanza della visione strategica e dell’innovazione nel dare forma a un mondo degli affari più promettente.

