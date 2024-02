Incentivi fiscali e reputazione: in che modo la parità di genere può generare un impatto positivo per le Pmi

Per le aziende, introdurre policy o best practices idonee a eliminare discriminazioni dirette e indirette e divari, salariali e non solo, derivanti dal genere, non è solo una questione di compliance ad una o più normative, ma è soprattutto una questione di virtuosità e premialità, di competitività ed efficienza, di successo e di reputazione. Tale fenomeno sta emergendo nel tessuto produttivo italiano e, come studio legale, lo stiamo riscontrando ormai quotidianamente.

In questo panorama, già dal 2006 vige in Italia un Codice delle Pari Opportunità (D. lgs. 198/2006, successivamente modificato con Legge 5 novembre 2021, n. 162), che, oltre a normare la discriminazione diretta e indiretta nei confronti del genere femminile in ambito lavorativo, ha anche rafforzato la tutela dei candidati in fase di selezione del personale. Ha altresì previsto la redazione, obbligatoria per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti – e facoltativa per quelle che ne occupano fino a 50 – di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per tutti gli aspetti lavorativi. Il tutto accompagnato da un apparato sanzionatorio pecuniario e di possibile sospensione dei benefici contributivi.

Con l’introduzione di un nuovo articolo al Codice delle Pari Opportunità, l’articolo 46-bis, è stata, inoltre, istituita la Certificazione della parità di genere, rilasciata da organismi accreditati, che ha la funzione di attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle imprese per ridurre il divario di genere in relazione all’opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità e della paternità.

La certificazione è un processo di maturazione aziendale a cui molte Pmi stanno puntando, non solo per l’ottenimento degli incentivi fiscali, ma anche e soprattutto per una questione reputazionale e di immagine. Ogni singola Pmi, con l’ottenimento della certificazione, rappresenta la chiave per generare un impatto positivo sul valore economico, finanziario e sociale non solo della propria organizzazione, ma del sistema Paese.