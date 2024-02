Maxi fusione nel mondo delle carte di credito, Capital One compra Discover: accordo da 35 miliardi

Maxi fusione nel mondo dei pagamenti. Oggi, in un comunicato congiunto, il colosso bancario americano Capital One ha annunciato l’acquisizione della società di servizi finanziari Discover attraverso un accordo azionario dal valore di 35,3 miliardi di dollari che unirà quindi due delle principali società di carte di credito statunitense.

Capital One e Discover: i dettagli dell’accordo

Oggi, in un comunicato congiunto, Capital One ha annunciato l’acquisizione di Discover grazie a un accordo azionario dal valore di 35,3 miliardi di dollari.

La maxifusione darà vita “a una piattaforma globale per i pagamenti su larga scala, con 70 milioni di punti di accettazione dei commercianti in più di 200 paesi e territori”, si legge nella nota ufficiale

Come evidenzia la società, Discover è una delle principali reti di carte di credito degli Stati Uniti, ma è la” più piccola delle quattro con sede negli Stati Uniti”, dietro quindi a Visa, Mastercard e American Express.

Completamente in azioni, l’operazione permetterà agli azionisti di Discover di ricevere 1,0192 azioni di Capital One per ogni azione di Discover, rappresentando un premio del 26,6% rispetto al prezzo di chiusura in Borsa del 16 febbraio di Discover di 110,49 dollari per azione. Al momento della chiusura, gli azionisti di Capital One deterranno circa il 60% e quelli di Discover il restante 40% della società combinata.

La società combinata potrà “competere con le più grandi società di pagamento e offrire un valore migliorato a una base di oltre 100 milioni di clienti”, hanno evidenziato le due società.

Le dichiarazioni

“Dai primi giorni della fondazione di Capital One, abbiamo cercato di costruire una società di pagamenti e banche basata su tecnologie moderne. La nostra acquisizione di Discover è un’opportunità unica per unire due aziende di successo con capacità e franchising complementari, e per costruire una rete di pagamenti che possa competere con le più grandi reti e società di pagamenti”, ha dichiarato Richard Fairbank, fondatore, presidente e ceo di Capital One.

“Attraverso questa combinazione, stiamo creando una società che è eccezionalmente ben posizionata per creare valore significativo per consumatori, piccole imprese, commercianti e azionisti mentre la tecnologia continua a trasformare il mercato dei pagamenti e delle banche”, ha aggiunto.

Soddisfatto anche Michael Rhodes, ceo e presidente di Discover: “La transazione con Capital One unisce due marchi forti con una maggiore capacità di accelerare la crescita e massimizzare il valore per i nostri azionisti, consentendo loro di partecipare al notevole potenziale di crescita della società combinata. Questo accordo sottolinea la solidità del nostro business ed è una testimonianza del duro lavoro dei dipendenti di Discover. Guardiamo al futuro con fiducia come parte della famiglia Capital One e nell’offrire opportunità ampliate ai nostri fedeli clienti”.

