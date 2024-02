Wallapop estende il suo ultimo round da 20 milioni di euro per crescere all’estero. Ora la piattaforma vale 806 milioni

Wallapop ha annunciato una nuova estensione del suo round di finanziamento di Serie G da 20 milioni di euro grazie a Axis, attraverso Fond-ICO Next Tech.

Con questa operazione, Ais si unisce a Korelya Capital, un fondo di investimento europeo late-stage, e agli altri investitori coinvolti nella precedente operazione di finanziamento di Wallapop, completata nel febbraio 2021, e nel successivo aumento del capitale all’inizio del 2023.

Dopo il round la valutazione sale a 806 milioni di euro

Con la seconda estensione di questo round, la piattaforma leader per il consumo sostenibile e responsabile tra le persone continuerà a concentrarsi sull’internazionalizzazione e a capitalizzare il mercato dei prodotti second-hand, rispondendo al cambiamento delle abitudini dei consumatori a favore di opzioni di consumo consapevole a prezzi accessibili.

La piattaforma intende continuare a consolidare la propria posizione di leader nel settore del riutilizzo dei prodotti nell’Europa Meridionale.

La società, che ha festeggiato il suo decimo anniversario nel 2023, ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato di circa 91 milioni di euro, con un aumento del 26% rispetto ai 71,6 milioni di euro dell’anno precedente.

Dal 2019, Wallapop ha registrato un aumento del fatturato del 355% e, dopo questa nuova iniezione di capitale, ha raggiunto una valutazione di 806 milioni di euro.

Le tappe di crescita di Wallapop

Fondata nel 2013, Wallapop è una società in costante crescita: il numero di persone che utilizzano la piattaforma è aumentato di oltre 100 volte nell’ultimo decennio, passando da 170mila a più di 19 milioni di utenti che hanno dato una seconda vita a più di 640 milioni di prodotti e creano circa 100 milioni di annunci ogni anno.

Fondata a Barcellona e presente in Spagna, Italia e Portogallo, Wallapop aspira a creare un ecosistema nella compravendita di prodotti di second-hand unico che renda semplice per le persone partecipare a un modello di consumo più umano e sostenibile.

I numeri dell’app

Negli ultimi anni, l’azienda ha avviato un processo di espansione nei mercati internazionali di Italia e Portogallo, dove è entrata rispettivamente nel settembre 2021 e 2022.

Oggi, l’app Wallapop è stata scaricata più di 7,5 milioni di volte in Italia, dove il suo traffico cresce a un tasso annuo del 67%. Inoltre, in Portogallo ha già superato il milione di download.

“Wallapop si sta concentrando sulla crescita del proprio business in Spagna, Portogallo e Italia e sull’abbattimento delle barriere all’ingresso nel mercato del riuso, per consentire a un numero sempre maggiore di persone di partecipare a un modello di consumo che sia sostenibile e generi opportunità economiche per le persone”, ha dichiarato Rob Cassedy, ceo di Wallapop. “Abbiamo una forte proposta di valore per rendere il riutilizzo la prima scelta di acquisto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .