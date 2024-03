Creatività e identità visiva fuori dagli schemi: così la palermitana Innova Adv digitalizza le aziende

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di dicembre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

“Bisogna essere una mucca viola in un mondo pieno di mucche marroni”. È intorno a questa citazione di Seth Godin, scrittore e imprenditore statunitense, che nasce la storia di Innova Adv, agenzia di comunicazione integrata che non a caso vede proprio nel viola la sua ragion d’essere. A dimostrarlo il suo logo, la sua identità visiva, la creatività e il carattere fuori dagli schemi dei suoi fondatori, quattro ragazzi palermitani, tutti al di sotto dei 30 anni al momento della nascita della società, che hanno deciso di sfidare se stessi, il proprio territorio di riferimento e una pandemia.

“Siamo nati ufficialmente nell’estate del 2020, in un periodo storico molto particolare in cui il ‘mondo fisico’ era costretto a chiudere le sue porte, venendo di fatto sostituito da quello online. Sia per ‘vederci’ che per comunicare e per continuare a fare business. Per chi era pronto e presente ovviamente. È, infatti, in questo preciso momento che tutti, anche i più titubanti, hanno capito quanto fosse importante essere presenti in questo mondo”, ci racconta Andrea Geraci, cofondatore e ceo della società, che affascinato dalle campagne creative di Donald Draper, personaggio interpretato da Jon Hamm nella serie tv Mad Man, si trasferisce prima a Roma per conseguire un Master in marketing, comunicazione e digital strategy e poi a Milano per lavorare, per due anni, in una delle più note agenzie di comunicazione: Edelman.

“Per me era un sogno che si realizzava. Lavorare con brand come Samsung, PayPal, Hp, Virgin Active, per citarne alcuni, oltre ad essere stimolante, mi permetteva di toccare con mano quelle sono le dinamiche del marketing e della comunicazione di brand di grande portata”. Mancava però qualcosa: la famiglia, gli amici più cari e, soprattutto, la voglia di portare un pizzico di quella grande realtà anche in Sicilia. Nella sua Palermo. “Spesso si parla della fuga di cervelli dal Sud al Nord Italia solo in modo negativo. Ma se questa è finalizzata a migliorarsi, a espandere i propri orizzonti e a migliorare il proprio bagaglio culturale e professionale non è affatto un male. Anzi, nel mio caso, mi ha permesso di capire quanto amassi la mia città. Al punto da tornare e investirci”.

Obiettivo raggiunto a distanza di un solo anno, anche grazie al supporto chiave di Resto al Sud – incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali dall’Abruzzo alla Sicilia – che ha garantito alla società un finanziamento di quasi 40mila euro, di cui il 35% a fondo perduto.

“Partendo dal presupposto che non avevamo bisogno di chiedere il massimo del finanziamento perché siamo una realtà digitale, Resto al Sud è stato il vero trampolino di lancio, quello che ci ha permesso di rendere tangibile e concreta Innova Adv, garantendoci l’affitto di un ufficio e l’acquisto dei primi strumenti, come computer, macchine fotografiche e tanto altro. Insomma, ci ha dato un’identità fisica e la prima benzina per partire”.

Quella stessa benzina che Andrea condivide con quella che lui stesso definisce “un’altra colonna importante del progetto, oltre che socio e amico”: Giampietro Campobello, cofondatore di Innova Adv, con una laurea in Ingegneria gestionale e informatica conseguita all’Università di Palermo. Perfettamente in linea con i suoi interessi per la gestione interna e la creazione di siti web e strumenti digitali. La sua prima passione però è stata un’altra. “Sono nato con in mano una macchina fotografica, pronto a immortalare creativamente la vita di tutti i giorni. Poi, travolto dal boom delle piattaforme social, mi sono avvicinato al mondo dei contenuti digitali, con l’obiettivo di riuscire a trasmettere la mia creatività. E ci sono riuscito”, racconta Giampietro. “Perché oggi, da oltre tre anni, sono alla guida insieme ad Andrea di un team innovativo e di una realtà pronta a competere con le grandi aziende del settore”. E i risultati lo dimostrano.

Focalizzata nell’offrire soluzioni web performance oriented, in grado di digitalizzare l’azienda in modo del tutto unico e differente dalle classiche soluzioni preconfezionate, oggi Innova Adv vanta un portafoglio di 44 clienti attivi i e n diversi settori, dal food all’abbigliamento, fino ad arrivare al beauty e all’hospitality, e un fatturato raddoppiato nel giro di un anno.

Dimostrazione evidente che la strada intrapresa dalla società, quella di creare contenuti creativi e di valore, sempre più video, mobile immersive e capaci di raccontare una storia, sia effettivamente quella giusta. “D’altronde una campagna di comunicazione si definisce vincente se è in grado di emozionare e di generare quel tanto ambito e desiderato effetto ‘wow’. E se prima lo si faceva in televisione, oggi lo si fa soprattutto sui social media”, aggiunge Andrea. Che, infine, si focalizza su quella che ormai è la “sua seconda famiglia”, il suo team.

Un team, peraltro, “più rosa che viola”, dice sorridendo, visto che per il 70% è composto da donne. “Il loro pensiero creativo è fondamentale, perché vedono e pensano cose che noi uomini non vedremmo e penseremmo mai. Ma non è finita qui. Perché non vediamo l’ora di allargare la nostra famiglia creativa, di continuare a investire sulle persone, sulla formazione, sugli strumenti e le tecnologie, in particolare sull’intelligenza artificiale – che già abbiamo implementato in diversi progetti -, così da affrontare sfide sempre più grandi e impegnative, e portare così il nostro know how anche all’estero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .