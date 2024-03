Il Club delle Eccellenze di Forbes Italia

Parte venerdì 8 e sabato 9 marzo da Firenze il giro d’Italia delle Eccellenze di Forbes e toccherà dieci regioni italiane durante tutto il 2024 con altrettanti eventi in location fantastiche scelte in città da Roma a Milano, da Verona a Caserta. L’idea del Tour delle Eccellenze di Forbes è del nuovo amministratore delegato di BFC Media, Nicola Formichella, che lo ha visto impegnato in prima persona con passione e competenza. L’iniziativa, che va ad arricchire il carnet degli eventi Forbes, si pone l’obiettivo di raccontare le eccellenze italiane che non sono solo cibo, vino e prodotti tipici (ci saranno anche quelli a seconda delle zone dove farà tappa il tour), ma anche le altre eccellenze che compongono l’orgoglioso puzzle tricolore: dalla tecnologia all’energia, dalla cultura, dalla sanità al welfare, dall’industria alle professioni.

Ogni tappa si svilupperà su due giornate dense di iniziative, eventi, cene di gala, incontri con amministratori, imprenditori, opinion leader. Si comincia, dicevamo, da Firenze con gli appuntamenti di venerdì 8 settembre nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio: alle 15,30 ci saranno l’editore di Forbes, Danilo Iervolino, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, un rappresentante di Confindustria Toscana e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nel pomeriggio alle 18, sempre nel salone dei 500, si parlerà di Multiutility, un tema molto di attualità in Toscana. Il Welfare nella moda sarà invece il primo appuntamento, alle 10, di sabato 9, quando sono in programma altri due dibattiti su Cybersecurity e Start up.

