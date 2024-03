“Le persone al centro delle azioni”: così Daiichi Sankyo sta rivoluzionando l’oncologia

Produrre un reale impatto nella vita dei pazienti oncologici, rivoluzionando gli attuali standard di cura con l’introduzione di terapie innovative e sempre più efficaci. È con questo ambizioso obiettivo che ogni giorno Daiichi Sankyo, gruppo farmaceutico che vanta oltre 120 anni di esperienza scientifica pioneristica, opera per dare alle persone un tempo di buona qualità per stare con i loro cari e in generale continuare a realizzare i loro sogni. “Le persone sono al centro delle nostre azioni. E di conseguenza abbiamo l’obbligo di arricchire la loro qualità della vita”, dice a Forbes Leader Mauro Vitali, head of oncology business division di Daiichi Sankyo Italia.

In questa direzione si inserisce deruxtecan, anche conosciuto come tecnologia DXd ADC, l’innovazione che sta consentendo al gruppo con sede a Tokyo di rivoluzionare e cambiare radicalmente gli standard di cura per diversi tipi di tumore. “La storia di questa invenzione è molto significativa per noi, perché è l’epitome della tenacia e perseveranza che anima la nostra ricerca. E devo dire che è uno dei motivi che mi rende molto orgoglioso di essere entrato a far parte di questa azienda è di assistere in prima fila, e partecipare, a questa rivoluzione”. Una rivoluzione, peraltro, che passa dagli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, pari al 24% dei ricavi annuali della società, come spiega Mauro Vitali.

Qui l’intervista completa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .