Deloitte punta sull’intelligenza artificiale generativa con una nuova divisione di oltre 100 esperti

Deloitte punta sull’IA generativa e annuncia la nascita di un Competence Center per la GenAI composto da oltre 100 esperti. Oltre al nuovo centro – guidato da Lorenzo Cerulli – Deloitte, nell’ottica di rafforzare l’impegno su questo fronte, nei prossimi tre anni prevede oltre 500 assunzioni in ambito GenAI/Intelligenza Artificiale.

I progetti di Deloitte

Deloitte, inoltre, introdurrà entro il 2024 due centri GenAI specializzati per supportare i clienti nell’accelerare l’adozione della tecnologia GenAI e che consentirà loro di sfruttare le partnership strategiche. Per far fronte all’aumento di domanda di servizi legati alla GenAI, Deloitte prevede di aumentare significativamente il numero di esperti specializzati attraverso un piano di assunzioni che ha l’obiettivo di reclutare oltre 500 professionisti qualificati nei prossimi tre anni. In aggiunta a questo, la previsione è quella di erogare oltre 350 mila ore di formazione su GenAI, abilitando tutti i 17 mila dipendenti del network DCM (Italia, Grecia, Malta) all’accesso a corsi, workshop, risorse e strumenti dedicati.

Per rafforzare ulteriormente il proprio know-how, inoltre, Deloitte sta avviando collaborazioni strategiche con istituti accademici e centri di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Queste partnership sono facilitate dall’AI Institute, il punto di riferimento global sull’AI di Deloitte, che mette in contatto Deloitte con start-up innovative, team internazionali di ricerca e sviluppo, e tecnologie all’avanguardia.

“La crescente disponibilità di potenza di calcolo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, resa possibile grazie alle nuove architetture specializzate nell’accelerare il training e l’evoluzione dei modelli di AI Generativa, sta determinando enormi progressi nella tecnologia”, ha spiegato Lorenzo Cerulli, GenAI Dcm Leader. “Questo processo sta portando le aziende di tutti i settori a ripensare radicalmente i propri prodotti e modelli di business sfruttando le potenzialità che l’AI generativa può offrire”

