Fiumicino è il miglior grande aeroporto d’Europa. Premiati anche Malpensa e Ciampino

Airports Council International World, in collaborazione con Amadeus, azienda tecnologica del settore travel, ha premiato i migliori aeroporti del mondo. Le strutture sono state individuate attraverso il sondaggio “Airport Service Quality Award”, dove sono stati consultati oltre 600mila passeggeri distribuiti in più di 400 aeroporti in tutto il mondo.

Fiumicino trionfa

A trionfare è stata anche l’Italia con l’aeroporto di Roma Fiumicino – Leonardo da Vinci che è stato premiato per il settimo anno consecutivo nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri in Europa insieme a El Prat di Barcellona. Cosa ha convinto di Fiumicino? Secondo ACI World è stata “la facilità di spostamento per i viaggiatori all’interno dello scalo, ma anche la consapevolezza ambientale e il customer care”.

Oltre al riconoscimento nella categoria “Best airport at arrivals globally”, Fiumicino, insieme ad altri otto scali, ha raggiunto il massimo in tutte le categorie prese in considerazione: “Airport with the most dedicated staff in Europe”, “Easiest airport journey in Europe”, “Most enjoyable airport in Europe” e “Cleanest airport in Europe”. Fiumicino è l’unico aeroporto con più di 40 milioni di passeggeri l’anno ad aver raggiunto l’eccellenza in tutte le categorie.

Nella categoria invece che racchiude gli aeroporti europei tra i 25 e i 40 milioni di passeggeri, c’è da segnalare anche la presenza di Milano Malpensa, insieme allo scalo di Zurigo, di Palma de Mallorca e Copenaghen. Anche Ciampino ha ricevuto un riconoscimento: è primo aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri.

L’aeroporto di Torino è stato citato come uno dei migliori aeroporti d’Europa nella categoria “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”.

Le dichiarazioni

“Quella di oggi è, per AdR”; ha spiegato a Rai News Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, “è una giornata storica: per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri. È un risultato straordinario quello del “Leonardo da Vinci” come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023″.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .