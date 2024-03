Sicurezza informatica e tecnologie digitali: a Roma la terza conferenza organizzata da Red Hot Cyber

Torna l’appuntamento annuale gratuito creato dalla community di Red Hot Cyber per incentivare le persone all’uso etico del digitale e diffondere la conoscenza della sicurezza informatica e delle tecnologie digitali. RHC Conference 2024, in programma a Roma il 19 e 20 aprile, si pone l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del rischio informatico nelle persone, dando assoluto risalto ai più giovani.

Red Hot Cyber, nato nel 2019 da una idea di Massimiliano Brolli, riunisce al suo interno figure di spicco nel panorama della sicurezza informatica italiana. Il movimento ha sempre creduto nell’importanza della formazione, in particolar modo attraverso un approccio empirico capace di far appassionare i più piccoli a queste materie, con il successivo obiettivo di consentire loro di avviare un percorso nel mondo della sicurezza informatica e della tecnologia digitale.

“L’edizione del 2024 sarà una edizione straordinaria. Molti ospiti e speaker di grandissimo spessore saranno presenti a questa edizione con un programma molto ricco che anno dopo anno sta diventando un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e soprattutto per gli appassionati”, dichiara Brolli, fondatore di Red Hot Cyber.

“Rendere gratuita la nostra conferenza, grazie al supporto dei nostri sponsor, per noi è un motivo di grande orgoglio. Questo ci permette, in linea con il nostro manifesto, di far conoscere il mondo della sicurezza informatica, dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione a tutte le perone, senza alcuna preclusione. Inoltre i workshop hands-on, la novità di questa edizione, consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi toccando con mano la tecnologia. Un appuntamento davvero da non perdere“.

Dai workshop per i giovani alla competizione tra hacker

La terza edizione dell’evento sarà articolata in due giornate. Nella prima (19 aprile) verranno attivati dei workshop hands-on e la competizione tra hacker denominata capture the flag che proseguiranno fino al termine della conferenza del giorno successivo.

I workshop daranno modo a ragazzi e curiosi di mettersi in gioco e di rieseguire con le proprie mani quello che gli esperti spiegheranno nelle fasi preliminari: si va dall’hackeraggio di una web application a come creare un sistema di riconoscimento facciale con le AI, passando per i large language model fino all’hackerare un eseguibile saltando i controlli applicativi.

La competizione tra team di hacker etici, prevista per il 19, simulerà una reale guerra cibernetica, in cui i team dovranno attaccare una infrastruttura di uno stato e svolgere una serie di sfide informatiche che consentirà loro di acquisire punteggio per scalare la classifica e quindi vincere la gara.

Tra sicurezza informatica e IA

La giornata del 20 sarà dedicata invece alla RHC Conference, con ospiti istituzionali che affronteranno il tema “Cybersecurity e innovazione tecnologica in Italia: tra minacce informatiche e Intelligenza Artificiale”. Al panel parteciperanno Mario Nobile (direttore generale di AgID, l’agenzia per l’Italia Digitale), Sergio Antonio Scalese (generale di squadra e comandante del Comando Operazioni in Rete COR), Nunzia Ciardi (vicedirettore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ACN).

E ancora Tammaro Maiello (presidente della sezione giurisdizionale della Corte Dei Conti per l’Emilia Romagna) e Angelo Tofalo (ceo di At Agency, già sottosegretario di stato alla difesa e componente Copasir). Successivamente, interverranno esperti nazionali nel campo della sicurezza informatica che si susseguiranno sul palco fino al pomeriggio, quando verrà effettuata la premiazione dei vincitori della Capture The Flag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .