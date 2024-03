Un miliardario australiano sta costruendo il Titanic II

Un miliardario minerario ed ex membro del parlamento australiano ha rilanciato nuovamente il suo piano per costruire una replica del Titanic “molto, molto superiore all’originale”, che trasporterà passeggeri in tutto il mondo con “stile e lusso”.

I fatti chiave

Clive Palmer , la 732esima persona più ricca del mondo giovedì , questa settimana ha tenuto una conferenza stampa a Sydney per dire che il suo sogno di costruire una nave chiamata Titanic II è vivo e vegeto. E ha intenzione di mettere in sicurezza un cantiere navale e iniziare a costruire la nave all’inizio del prossimo anno.

I piani per la nave della compagnia di Palmer, la Blue Star Line , ricreerebbero essenzialmente l’esatta nave che affondò nel 1912. Inclusa la famosa scalinata d’onore, una sala fumatori, un teatro, un casinò e sale da pranzo per passeggeri di varie classi, inclusa una caffetteria di terza classe che servirà stufato e purè su lunghi tavoli per chi è interessato all’esperienza più autentica.

Il viaggio inaugurale del Titanic II, previsto per giugno 2027 , ripercorrerebbe il tragitto del suo predecessore salpando da Southampton, in Inghilterra, in direzione New York.

I grandi numeri

Da 500 milioni a 1 miliardo di dollari. Questo è il costo che prevede Palmer per costruire il Titanic II da 56.000 tonnellate, secondo il Guardian.

La quote

“Potrei fare il Titanic. E lo farò”, avrebbe detto Palmer. “È molto più divertente fare il Titanic che sedermi a casa e contare i miei soldi.”

La valutazione di Forbes

Il patrimonio di Palmer, 69 anni, ha un patrimonio netto stimato di circa 4,3 miliardi di dollari. È la tredicesima persona più ricca d’Australia.

Palmer ha fondato Mineralogy, una società mineraria australiana, nel 1984 e ora ha un portafoglio che comprende Waratah Coal e Queensland Nickel. Nell’Australia occidentale Palmer possiede miniere di ferro, che viene estratto dalla Citic Ltd, con sede a Hong Kong. La sua fortuna è aumentata vertiginosamente diversi anni fa quando una disputa giudiziaria con Citic si è conclusa a favore di Palmer, con un conseguente generoso flusso di royalties. Sono in corso però controversie tra Mineralogy e Citic.

Oltre all’attività mineraria, Palmer è un investitore immobiliare e un politico. È stato membro del parlamento australiano dal 2013 al 2016 ed è stato un grande donatore di varie campagne nazionali. Ha fondato lo United Australia Party, che è stato registrato nel 2018 e ha condotto una campagna contro i lockdown e l’obbligo di vaccinazione durante la pandemia di Covid. Il partito è stato cancellato nel 2022.

Background

Palmer ha annunciato per la prima volta i piani per il progetto Titanic II nel 2012, ma questi sono stati annullati nel 2015 a causa della disputa con Citic, che secondo il Guardian “ha privato” il progetto dei finanziamenti di cui aveva bisogno.

Tre anni dopo, il progetto del Titanic II fu rilanciato ma annullato di nuovo. Una decisione che Palmer questa settimana ha attribuito alla pandemia e alla chiusura del settore delle crociere. Questa volta, il progetto ha partner nella società di progettazione navale e ingegneria navale come Deltamarin, V.Ships Leisure e Tillberg Design, la società dietro i transatlantici Queen Elizabeth 2 e Queen Mary 2. Deltamarin sta rivedendo il piano del progetto per garantire che sia conforme alle moderne norme di sicurezza e di costruzione.

L’esperienza a bordo sarà autentica, afferma Blue Star Line, ma gli ammodernamenti includeranno la tecnologia di navigazione e moderne procedure di sicurezza. La nave avrà un motore diesel, ma presenterà comunque quattro fumaioli come l’originale Titanic, che era alimentato a carbone.

A margine

Sebbene Blue Star Line non abbia fornito dettagli specifici sulla rotta che il Titanic II intraprenderà dopo il suo viaggio inaugurale, la nave è fisicamente più piccola della maggior parte degli incrociatori transatlantici di oggi, ma in gran parte alla pari in termini di capacità. Celebrity Cruises, ad esempio, ha più di una dozzina di navi che effettuano viaggi transoceanici con una capacità compresa tra 2.158 e 3.400 passeggeri. Lo stesso vale per le navi da crociera Carnival e Royal Caribbean. Cunard, nota per le sue traversate transatlantiche e operatore della Queen Mary 2, naviga principalmente su navi con una capacità compresa tra 2.081 e 2.996.

I piani prevedono che il Titanic II sarà lungo 268 metri e largo 32 metri. La nave da crociera più grande di oggi, la Icon of the Seas, è lunga 364 metri e larga 64, due volte più larga del Titanic II. La Queen Mary 2 è lunga 345 metri e larga 41.

