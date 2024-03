Il primo pasto stellato nello spazio previsto nel 2025. Il costo? 495mila dollari a persona

Cenereste mai a 100mila piedi sul livello del mare, osservando l’alba sulla curvatura terrestre? Nel 2025 questa potrebbe essere un’esperienza di vero lusso, e avventura, che porta la firma del famoso chef danese due stelle Michelin Rasmus Munk.

Cosa sappiamo sul primo pasto stellato nello spazio

Stando a quanto annunciato da SpaceVIP, azienda statunitense che offre viaggi nello spazio, la collaborazione con Munk permetterà a sei viaggiatori la possibilità di gustare un menù stellato ai confini dello spazio.

“Sono così felice di dire che insieme a @joinspacevip ospiteremo la prima esperienza culinaria al mondo a bordo dell’astronave Neptune di @thespaceperspective, la prima capsula spaziale a zero emissioni di carbonio”, scrive dalla sua pagina Instagram lo chef.

Ma andiamo alla domanda clou: quanto costerà un’esperienza simile? Si parla di 495mila dollari a persona. La prima navicella, la cui data di lancio è fissata per la fine del 2025, partirà dal Kennedy Space, in Florida.

Il volo durerà circa 6 ore e si svolgerà in una capsula pressurizzata sollevata in cielo da un pallone spaziale stratosferico. A bordo, ovviamente, i partecipanti avranno accesso al wi-fi e potranno trasmettere in streaming l’intera esperienza con amici e familiari sulla terra.

Curiosità anche per il menù, al momento non reso noto. Sappiamo solo che i piatti saranno “ispirati al ruolo dell’esplorazione spaziale negli ultimi 60 anni di storia umana e all’impatto che questa ha avuto sulla società”, ha detto Roman Chiporukha, co-founder e ceo di SpaceVIP.

Sono arrivate le prime offerte

Come Chiporuk ha detto a Forbes, SpaceVIP ha già ricevuto dozzine di offerte da parte di partecipanti qualificati che hanno espresso interesse per l’esperienza e, a bordo della capsula, indosseranno abiti della casa di moda francese Ogier inclusi nel prezzo del biglietto, personalizzati con tessuti all’avanguardia.

La spedizione ha però uno scopo benefico in quanto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Space Prize per sostenere la promozione dell’uguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia.

Secondo SpaceVIP, queste prime esperienze renderanno più accessibili i viaggi: “Negli anni ’20, un biglietto per un volo transatlantico era proibitivamente costoso e accessibile solo all’élite. Tuttavia, con i progressi tecnologici e la crescita del settore aereo, il viaggio in aereo è diventato più conveniente. Questo è solo l’inizio dei viaggi spaziali privati”, ha detto Chiporuk.

