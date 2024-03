Come sono i nuovi modelli al polso firmati Garmin, ideali per gli sport estremi

Articolo tratto dal numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Tra le novità da polso firmate Garmin spiccano tre modelli della collezione Marq Carbon: Marq Athlete, M Marq Arq Golfer e Marq Commander. Frutto di un meticoloso processo che parte da 130 strati di fused carbon fiber, questi segnatempo digitali sono dotati di display Amoled touchscreen, lente in vetro zaffiro bombato e un’autonomia fino a 16 giorni.

“Garmin ha arricchito ulteriormente la sua offerta dedicata al mercato orologiero con un prodotto che ci ha permesso di rendere possibile l’impossibile: progettare uno smartwatch in carbonio, garantendo la massima precisione e accuratezza della trasmissione del segnale gps”, ha spiegato Stefano Viganò, ceo di Garmin Italia.

L’unicità della collezione Marq Carbon

“Marq Carbon è un prodotto unico e senza tempo. Ma è anche il tool watch che ci consente di portare a un ulteriore livello ciò che sappiamo fare: coniugare tecnologia avanzata e materiali pregiati”. Le attrezzature in carbonio hanno, ad esempio, permesso il raggiungimento di risultati rivoluzionari nel mondo sportivo, ma il carbonio rappresenta una sfida per i dispositivi basati su gps poiché blocca, distorce e assorbe i segnali elettromagnetici. Condizione di primaria importanza quando è necessario assicurare la trasmissione di un segnale a 20mila chilometri di distanza.

Una sfida vinta dal team di ingegneri Garmin, grazie allo sviluppo di un nuovo design che soddisfa e supera ogni parametro qualitativo finora raggiunto dal marchio, perché indossare Marq Carbon significa poter contare su una connessione precisa e sicura anche nei luoghi più remoti. Il look deciso non passa inosservato, con una cassa da 46 mm e lunetta nera in fibra di carbonio.

Come sono realizzati i 3 modelli

I tre modelli si distinguono per differenti sfumature di colore sulla cassa, la brillantezza del display e la raffinatezza del cinturino. Per la carrure vengono stratificati 130 fogli di carbonio impregnati con un polimero di alta qualità e fusi in un unico blocco, seguendo uno schema che massimizza resistenza e trasmissione del segnale. Il cinturino ha un meccanismo di aggancio QuickFit e anse da 22 mm.

Il modello Golfer ha un cinturino ibrido in pelle nera e gomma fkm con dettagli e impunture verdi. Il Commander ha un cinturino in nylon nero con inserti metallici che ne raccontano il carattere grintoso. Infine, Athlete ha un cinturino in silicone nero ad anse coperte per un effetto aerodinamico: un orologio multisport di ultima generazione, con metriche avanzate per l’allenamento.

Oltre al monitoraggio dell’attività quotidiana, infatti, supporta ogni passione con profili sportivi precaricati per il trail running, il nuoto, l’escursionismo, il canottaggio, l’arrampicata indoor. Ha poi una serie di allenamenti animati facili da seguire per cardio, forza e pilates. In particolare, le funzioni PacePro e Garmin Coach sono perfette per chi corre, con allenamenti giornalieri specifici.

