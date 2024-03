Non solo semplici fiori: One Million Roses vuole rendere le rose dei veri e propri oggetti di design

C’è chi regala rose per dire ‘grazie’, chi invece per dire ‘ti amo’. C’è anche chi le dona per chiedere perdono: le persone hanno bisogno, per un motivo o per un altro, di regalare i fiori. In particolar modo di donare rose. Sono queste le parole con cui parte la nostra intervista a Zhanna Bianca, ceo e fondatrice di One Million Roses. “I nostri clienti sono le rose più belle”, dice l’imprenditrice, iniziando il suo racconto proprio sul celebre fiore dell’amore, un vero e proprio dono della natura fatto di esclusività, bellezza e unicità.

Tutti elementi che hanno ispirato la giovane ad iniziare questa avventura imprenditoriale. Dopo essersi trasferita in Italia dalla Russia, il suo paese d’origine, Zhanna ha da subito seguito uno spirito artistico improntato sulla fotografia nel settore fashion, frequentando anche il corso di Interior design a Milano. In poco tempo Zhanna ha capito che quella dei fiori era la sua strada, cercando da subito di creare qualcosa di nuovo: cosi nel 2016 è nato il suo brand One Million Roses. L’azienda non si occupa di vendere dei semplici fiori, ma vere e proprie composizioni d’arredo con rose fresche o stabilizzate, confezionate negli inconfondibili eleganti box marchiati dal loro logo, unendo la bellezza dei fiori di qualità con un packaging di classe e rigorosamente made in Italy.