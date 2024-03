AlpiGPT, l’assistente virtuale basato su Generative A.I. che aiuta i travel editor di Alpitour World

Sviluppato da Mauden, l’assistente virtuale di Alpitour basato su A.I. Generativa supporta travel editor ed operatori interni nel proprio lavoro. È una storia di pionieri dell’innovazione quella raccontata nella terza puntata di Discover IT – L’innovazione che ascolta il tuo business il podcast firmato Mauden dedicato alle imprese che vogliono innovare ed esplorare nuove strade per farlo.

I sistemi Gpt basati su tecniche di intelligenza artificiale generativa stanno catalizzando l’interesse di moltissime aziende. Ma c’è chi, pionieristicamente, si è mosso molto prima dell’hype mediatico, sperimentando e progettando un sistema che oggi rende davvero entusiasti i travel editor e gli operatori interni di Alpitour World.

Nella terza puntata del podcast di Mauden Discover IT – L’innovazione che ascolta il tuo business, Francesco Ciuccarelli, Group Cio & Cto di Alpitour World, e Daniele Natali, Technology Leader Data & Automation di Mauden, condividono il “dietro le quinte” della nascita e implementazione di AlpiGPT, un assistente virtuale basato su Llm – Large language model che risponde puntualmente e in modo semplice alle richieste, spesso anche molto complesse, provenienti dagli operatori e dai clienti finali, cui devono dare risposta e assistenza i travel editor di Alpitour.

Un percorso che ha richiesto il coraggio di chi sa che per primeggiare bisogna sperimentare, prima degli altri, per tempo, anche quando le tecnologie non sono ancora del tutto mature.

“Innanzitutto mi piace sottolineare che il rapporto tra Mauden e Alpitour nasce da tempi piuttosto lontani, da quando nel 2018 abbiamo collaborato per la realizzazione di un chatbot per la pianificazione dei viaggi”, ricorda infatti Natali nella terza puntata del podcast. “Fin dall’inizio abbiamo sperimentato le diverse innovazioni tecnologiche concentrandoci, in particolare, sull’intelligenza artificiale. Quando sul mercato sono arrivati i primi sistemi GPT è apparso subito evidente cosa avremmo potuto progettare… ed è nato AlpiGPT”.

L’esigenza primaria nasceva dal desiderio di offrire supporto al team dei travel editor di Alpitour nel proprio lavoro, ovvero gli specialisti che rappresentano la base di conoscenza dell’azienda relativamente alle strutture del gruppo e che risolvono le casistiche e le richieste più complesse dei clienti. La necessità di Alpitour era fornire ai travel editor e agli operatori interni un motore di ricerca, che rispondesse ad ogni tipo di domanda riguardo gran parte delle strutture a catalogo basandosi su tutta la conoscenza, spesso non strutturata, a disposizione dell’azienda (sito, cataloghi, database interni).

Ma è un viaggio che non si improvvisa, racconta durante il podcast Ciuccarelli: “L’innovazione tecnologica in azienda deve essere un percorso, un processo continuo e non estemporaneo. La prima lezione che abbiamo imparato è che l’innovazione non si improvvisa, serve un approccio strutturato di Corporate Innovation. La seconda lezione è che oggi l’IT può lavorare molto bene con il Business, anche grazie ad una tecnologia innovativa che ‘parla la nostra lingua’ e che avvicina molto l’utente al prodotto finale, come dimostra l’entusiasmo con cui è stato accolto AlpiGPT”.

L’esperienza di Mauden nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e, soprattutto, la costante sperimentazione che il team Data & Automation effettua nell’ambito dell’A.I. Generativa, hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto che, come enfatizza lo stesso Ciuccarelli, ha generato molto entusiasmo all’interno di Alpitour.

Nella puntata del podcast, infatti, sono state inserite anche le testimonianze dirette di alcune travel editor di Alpitour che parlano di AlpiGPT come un vero e proprio collega di cui fidarsi, a conferma del fatto che il progetto si sta rivelando un prezioso alleato di business: grazie all’aiuto di un vero e proprio assistente per le attività più routinarie le persone si sentono soddisfatte e possono concentrarsi su una sempre migliore gestione dei clienti e delle loro richieste.

Ascolta “Discover IT, l’innovazione che parte dall’ascolto – Puntata 3” su Spreaker.

