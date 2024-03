Dalla resina alla bottiglia: così Pet Solutions è diventata leader nel mercato delle materie plastiche

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di marzo 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Quando la tecnologia incontra l’esperienza. Può sembrare una frase fatta ma il claim presente sul sito della Pet Solutions non è un semplice slogan per accattivarsi clienti. È il concetto alla base di un’azienda che in meno di 25 anni è riuscita ad affermarsi sul mercato grazie alla progettazione di macchinari a ridotto impatto ambientale e a ridotto consumo energetico.

Un brand ormai storico che insieme ad altre quattro società – Plastic Systems, Blauwer, Ergomec e Steel Systems – forma il colosso Pegaso Industries, nato nel 2019 come holding e capace di conquistare in pochi anni il mercato degli impianti per il trattamento delle materie plastiche.

In questo quadro, le soluzioni che Pet Solutions offre sul mercato riguardano la realizzazione di impianti sia standard che custom made, comprendenti una serie di prodotti per lo stoccaggio delle resine, il loro smistamento e trasporto, il dosaggio e il trattamento di essicazione pre e post produzione.

Brevetti e sostenibilità

In particolare si pone come azienda leader a livello internazionale nel settore delle macchine per il trattamento delle materie plastiche e delle resine Pet e Rpet, specializzandosi soprattutto in impianti per il settore beverage. Tutto questo, affidandosi a due parole chiave: brevetti e sostenibilità.

“Come gruppo, complessivamente, abbiamo più di cento brevetti”, spiega Alberto Piva, head of business development di Pet Solutions. “Tanti di questi sono sul mondo del riciclato Rpet. È uno dei nostri punti di forza perché spingiamo molto su ricerca&sviluppo e, a livello di gruppo, abbiamo una settantina di ingegneri impegnati quotidianamente in un lavoro di progettazione e innovazione”.

Sempre con un’impronta green: “Il nostro prodotto contribuisce a trattare, produrre e raccogliere plastica riciclata. Da qualche anno è cresciuta a livello mondiale l’attenzione su plastiche e granuli non vergini ma noi eravamo già ampiamente preparati, perché abbiamo voluto da sempre contribuire alla transizione ecologica, accompagnando i nostri clienti a utilizzare fino al 100% di Pet riciclata”.

Da Coca Cola al Gruppo Nestlé

Un passo avanti, anzi molti di più. “A livello mondiale”, ribadisce Piva, “abbiamo la maggior coverage del mercato per gli impianti Pet. Risultato ottenuto grazie alla nostra particolare attenzione per questa nicchia di mercato”. Il valore aggiunto della società consiste nella progettazione, nello sviluppo, nella realizzazione e nella vendita di prodotti e impianti ad hoc sulle esigenze del cliente, offrendo un servizio chiavi in mano che comprende anche l’assistenza post vendita.

“Tra i nostri clienti figurano i più grandi brand del settore beverage: da Coca Cola e PepsiCo al Gruppo Nestlé e Danone, fino alla San Benedetto, nel comparto siamo leader del mercato”. Un primato assicurato dalla metodologia utilizzata dall’azienda: ogni serie, infatti, presenta una grande varietà di modelli che si differenziano per taglia, potenza e dimensioni. Questo, unito alla versatilità e la flessibilità produttiva che da sempre contraddistinguono l’azienda, le permettono di adattarsi alle diverse esigenze, tipologie e applicazioni richieste dal cliente.

Soluzioni a basso impatto ambientale

E la capacità di consolidarsi, in questo quarto di secolo, si deve proprio alla volontà di innovazione, ricerca e alla capacità di adattarsi in un mercato in continua evoluzione. “La richiesta è variata in questi anni e il cambiamento principale riguarda l’attenzione riservata, anche dai nostri clienti, alla plastica riciclata. Ma questa idea di sostenibilità deve essere anche retta dall’approccio complessivo: ad esempio, nella nostra società si è notevolmente innalzato il grado tecnologico nell’interconnessione con le macchine dei clienti, accrescendo anche la possibilità di controllo da remoto”.

Ricerca e innovazione ma – è questa la parola più diffusa nell’azienda di Borgoricco, in provincia di Padova – sostenibilità, attenendosi in particolare al principio cosiddetto ‘delle 4R’, sia nelle pratiche interne sia tramite i prodotti forniti ai clienti: riduzione, razionalizzazione, riciclaggio e recupero. Riguardo la riduzione, dal punto di vista interno, l’azienda si impegna a progettare sistemi e soluzioni a basso impatto ambientale e a limitare gli sprechi riducendo la produzione di rifiuti e scarti. Una condizione che per i clienti si articola in un’offerta di prodotti che garantiscono un risparmio energetico effettivo, la riduzione degli sprechi produttivi e una maggiore efficienza industriale.

L’attenzione al tema del riciclo di Pet Solutions

Inoltre, tramite un costante investimento in personale e in ricerca&sviluppo, Pet ha adottato nel tempo nuovi processi produttivi, nuovi metodi, materiali e tecnologie. Questo ha un effetto diretto anche sui clienti, nonché sulla longevità e affidabilità delle nostre macchine.

Internamente vi è poi una costante attenzione al tema del riciclo, in maniera da garantire una seconda vita al materiale raccolto in maniera differenziata. Dal lato dei clienti si garantiscono macchine in grado di trattare il materiale plastico riciclato. Infine, il recupero: consiste nella rottamazione del materiale non utilizzato in modo da ridurre sensibilmente gli sprechi e trasformare il rifiuto in risorsa per ricavare nuova materia o energia. Lo stesso principio vale per i clienti, che tramite le macchine loro fornite possono ricavare nuova materia prima attraverso il recupero di scarti produttivi o materiale plastico riutilizzato.

L’espansione di Pet Solutions

Una struttura forte e organizzata, che ha varcato da tempo i confini italiani. E così Pet Solutions può vantare sedi in Usa, India, Brasile, Russia e, soprattutto, in Cina: “Dal 2008 abbiamo costituito la nostra seconda sede più grande che fornisce solo il mercato sud-asiatico”, evidenzia Piva. “Produciamo macchine identiche a quelle italiane, ma le realizziamo direttamente in Cina, con fornitori locali per il mercato locale”. Anche in quelle sedi continuerà a svilupparsi la fase progettuale nei prossimi anni, durante i quali Pet Solutions intende ulteriormente consolidare la sua leadership mondiale.

“Vogliamo continuare ad agire in ottica sostenibile: nel nostro programma di investimento abbiamo l’idea di espansione delle varie sedi e il consolidamento nella nostra presenza nei mercati emergenti”. Gli ingegneri, e non solo, sono al lavoro per mettere a disposizione il know how al servizio del cliente. Come già evidenziato, infatti, la sola Pet Solutions, da sempre precursore di innovazione, è titolare di più di 50 brevetti sviluppati negli anni grazie al costante investimento e alla costante crescita del team di ingegneri che compongono l’ufficio tecnico e di ricerca&sviluppo.

Pegaso Industries leader nel settore delle macchine ausiliarie

Perché di strada ne è stata fatta tanta da quel 1994, anno che segnò l’inizio dell’avventura imprenditoriale dell’intero gruppo, in un piccolo laboratorio nel centro a Borgoricco. Va rimarcato, infatti, che oltre a Pet Solutions, Pegaso Industries vanta altre quattro aziende: Plastic Systems, una società che si pone come leader internazionale in progettazione, produzione e commercializzazione di macchine ausiliarie per la trasformazione delle materie plastiche; Blauwer, che progetta, produce e installa macchine termodinamiche ad altissima efficienza, in grado di trattare fluidi adottati nei processi industriali per il raffreddamento, il riscaldamento e la deumidificazione dell’aria; Ergomec, che progetta e realizza impianti chiavi in mano per lo stoccaggio, la movimentazione, il dosaggio e la miscelazione di materie prime sfuse, in polvere o granulari; Steel Systems, che ha saputo coniugare al meglio l’esperienza nel settore delle lavorazioni dei metalli con il continuo sviluppo tecnologico, tramite l’utilizzo di attrezzature automatizzate.

Nell’anno in cui celebra i suoi 30 anni, la Pegaso Industries può festeggiare e celebrare i suoi successi per essere fra i leader a livello mondiale nel settore delle macchine ausiliarie per il trattamento e la trasformazione delle materie plastiche. Pronta alle nuove sfide del prossimo decennio, nonostante un mercato che si evolverà rapidamente e che diventerà sempre più competitivo. “Siamo convinti di poter centrare gli obiettivi che ci siamo posti”, afferma il presidente di Pegaso, Rinaldo Piva. “Conosciamo le nostre capacità e la nostra determinazione, ed è proprio grazie ad esse che possiamo guardare con fiducia al futuro”.

