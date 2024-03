“Non penso di abusare di Ketamina. Se ne prendi troppa non lavori bene. Di solito lavoro sedici ore al giorno, è normale per me” con queste parole Elon Musk ha affermato di farne uso per il bene degli investitori (e per combattere la depressione).

a cura di Massimiliano Carrà

