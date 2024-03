Il centro veterinario SportyDog tra le imprese più innovative premiate dalla Fondazione Italia-Usa

Articolo di Matilde Speri

La pet economy cresce. E il centro veterinario SportyDog risponde. Anche in Italia si è fatto vorticoso il giro d’affari legato ai prodotti e servizi per animali domestici (pet), un mercato che nel nostro Paese ha toccato quota 3,5 miliardi di euro. Bisogni e tendenze raccolte da SportyDog, centro veterinario italiano che coniuga fisioterapia, medicina dello sport, ortopedia e algologia.

SportyDog, fondata a Brescia dai medici veterinari Alessio Franini e Maria Grazia Entani, ha vinto il Premio America Innovazione superando una selezione che ha coinvolto 14mila candidati. Ha ricevuto il riconoscimento il 22 marzo nel corso di una cerimonia a Palazzo Montecitorio, nella Camera dei Deputati. Il Premio America Innovazione è il fiore all’occhiello della Fondazione Italia-Usa, creata da Corrado Maria Daclon: una certificazione di qualità per gli investitori e per i mercati, anzitutto statunitensi. Medaglia al valore che si completa con una Borsa di Studio per il Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Nella rosa dei docenti del Master al cui timone c’è Stefania Giannini, vi sono Massimo Bray (Treccani, ex Ministro Cultura), Roberto Caporale (Ministero Economia), Carlo Cottarelli (Osservatorio Conti Pubblici), Umberto Guidoni (Nasa), Claudia Parzani (Linklaters, Borsa Italiana), Luisa Todino (Leonardo), Valentina Vezzali (olimpionica).

Riabilitazione e preparazione atletica

La bresciana SportyDog è un centro di medicina dello sport di ultima generazione: a differenza delle strutture tradizionali che affrontano il sintomo in modo settoriale, SportyDog sposa una visione d’insieme grazie a un’équipe di medici che interseca le diverse competenze secondo un approccio orizzontale multidisciplinare. Perché “un cane che corre va trattato come un Marcell Jacobs a quattro zampe” spiegano Entani e Franini. “È un atleta, soggetto a uno stress psicofisico importante e dunque va preparato in base al tipo di attività valutandone l’intensità, durata e frequenza. Solo così si possono prevenire i rischi di infortuni o la riacutizzazione di vecchie lesioni. Laddove necessario, interveniamo chirurgicamente. Ogni cane è un caso a sé, bisogna tener conto dell’anatomia, genetica e attività svolta, aspetti che vanno conosciuti approfonditamente per generare un programma di allenamento rispettoso dell’animale”.

Un’ala della struttura ospita il centro di fisioterapia equipaggiato di Underwater Treadmill, vasca con tapis roulant dove i cani, immersi nell’acqua, possono allenarsi guadagnando in salute e benessere, mentre in caso di traumi o di patologie possono avviare un percorso di recupero fisiatrico ottimizzando i tempi di guarigione. È uno strumento che consente di svolgere esercizi per migliorare la circolazione sanguigna, rinforzare la muscolatura, attutire il dolore, accelerare i tempi di guarigione. L’animale, guidato dal suo proprietario ed istruito dal medico sportivo, può condurre la preparazione atletica o la riabilitazione post-trauma salvaguardando la condizione psico-fisica.

Le tecniche

SportyDog è la prima struttura italiana ad utilizzare l’artroscopia mini-invasiva in una sala chirurgica per procedure ortopediche specialistiche. Dispone di radiologia digitale 4.0 ed è uno dei pochi centri europei dove si facciano ecografie muscolo scheletriche. Sta poi mettendo in campo un sistema digitale integrato e multipiattaforma così da rendere più semplice il percorso di cura dei suoi pazienti. Collabora con università e centri di ricerca europei e conduce studi per validare l’applicazione delle ultime conquiste della medicina veterinaria. Tra esse, la medicina rigenerativa, branca della scienza che studia metodiche per la riparazione tessutale. Sono così assicurate, anche al pet, cure innovative nella gestione di patologie articolari, lesioni tendinee e muscolari: si fa ricorso a concentrati piastrinici e rigenerati ossei, sino all’utilizzo di cellule staminali.

Franini ed Entani, conoscitori dello sport canino e delle patologie che lo caratterizzano, sono board eligible per il College Europeo di Medicina dello Sport, unico riconoscimento internazionale di specializzazione nel settore. Sono docenti di Ortopedia e Diagnostica per Immagini a master Universitari e scuole di formazione post -universitaria con certificazione europea. Guidano una squadra di medici specializzati nelle varie aree di studio del movimento canino.

