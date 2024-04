In questo centro all’avanguardia si studiano le tecniche per esaltare le caratteristiche del volto

Viktoria Voloshanska – BRANDVOICE

Individuare le asimmetrie e conoscere le proporzioni del viso, spesso alla base del suo fascino, non è semplice. È frutto di metodi professionali e know-how, che solo l’esperienza nel settore può definire. Lo sa bene l’imprenditrice Viktoria Voloshanska, dermopigmentista a Roma e a Milano, che da 10 anni è specializzata in trucco permanente e microblading. Il microblading ha delle origini antichissime e la sua tecnica, che oggi è stata ripresa e rivisitata, permette di ottenere sopracciglia perfettamente delineate.

Dopo aver concluso un percorso accademico in Ucraina, e aver partecipato a diversi eventi in giro per l’Europa, ha maturato un’intensa esperienza che le ha consentito di entrare in contatto con i più importanti esponenti del permanent make up. L’abbiamo intervistata per conoscere il suo percorso di successo, che nel 2018 l’ha portata a fondare la società More Pmu engineering, oggi punto di riferimento nella capitale non solo in ambito di trucco semipermanente ma anche di microblading.

Quando nasce l’accademia More Pum Engineering?

I successi ottenuti in ambito professionale hanno fatto nascere in me il desiderio di trasmettere ad altri il mio know-how tecnico. Nel 2018, la svolta: grazie all’appoggio del mio compagno nonché socio Sam Tefera abbiamo fondato la società, che opera ormai da più di 6 anni rispettivamente a Roma, Milano e Napoli.

Ci focalizziamo esclusivamente sul servizio e formazione professionale nell’ambito del permanent make up basandoci sui seguenti principi: qualità, responsabilità, innovazione. Attraverso procedure e protocolli studiati attentamente per venire incontro alle esigenze di ognuno, diamo così massima garanzia nella trasmissione e acquisizione delle competenze tecniche e pratiche.

Cosa vi distingue sul mercato?

Senza dubbio l’esclusivista del prodotto che offriamo. Nel tempo abbiamo sempre cercato di costruire piuttosto che competere. E questo puntando a realizzare un metodo di lavoro a lungo termine che ci ha permesso di fidelizzare negli anni anche i clienti più esigenti.

Il lavoro di personal branding è stato fondamentale per dare un volto all’azienda come forma di garanzia e contatto umano. Il tutto accompagnato da un ottimo customer care pronto a capire le esigenze di ogni cliente.

Come si sviluppano i corsi di formazione?

I nostri corsi mettono al centro l’individuo, perché ognuno è diverso e necessita diverse attenzioni diverse. Sono percorsi mirati alla costruzione di solide fondamenta per chi si approccia per la prima volta (corso base) senza tralasciare i più esperti con molteplici corsi di perfezionamento capaci di colmare le lacune e ampliare il proprio bagaglio (corsi advanced).

In tutti i nostri corsi alla base c’è la progettazione, punto cardine di questo affascinante settore che ha come obiettivo donare simmetria e armonia al volto.

Sono nel settore ormai da 10 anni e il segreto del mio successo è stato capire, o meglio intuire, il reale obiettivo del trucco semipermanente. Ciò che realmente fa la differenza è la visione ottica, che deriva dal disegno progettuale.

Oggi il cliente è piuttosto informato sul trattamento che sceglie. Il cliente non è una ‘pelle sintetica’ né tantomeno un foglio di carta: è un volto con il quale si esprimono espressioni. Noi abbiamo il compito di renderlo ancora più attraente, senza mai stravolgere la sua identità. Questo è un concetto che cerco di trasmettere in tutti i miei corsi, e vale per ogni tipo di trattamento, dalla ricostruzione dell’arco sopraccigliare alla ricostruzione delle mucosa labiale o alla creazione di eye-liner semipermanente.

Ci parla della tecnica Kris Kros e delle innovative Hybrid lips & Cosmetic brows?

Kris Kros nasce 5 anni fa dall’estremo desiderio di abbandonare il mio lato ossessivo per il lavoro schematico. Sentivo che era arrivato il momento di abbandonare le vecchie abitudini, creando una tecnica capace di regalare un effetto selvaggio, senza rinunciare all’ordine.

KK è la tecnica per eccellenza che rispecchia il vero significato di questo mestiere, che richiede passione e un grande amore per i dettagli. Ha il compito di valorizzare l’occhio, capace di comunicare anche con uno sguardo. La tecnica è stata creata e perfezionata durante il mio percorso professionale che mi ha permesso di studiare e realizzare, sperimentando senza mai fermarmi in un settore in continua evoluzione. È la combinazione tra armonia e movimento, e permette di ottenere ordine grazie a un design unico ed essenziale mantenendo al massimo la naturalezza.

La sua particolarità è complessità sta nell’impiego di diversi tipi di colori e aghi. Naturalmente i gradi di inclinazioni in base all’area sono di estrema importanza per ottenere un pelo ultra sottile e iper realistico. Incontrare persone che mi raggiungono da tutta Italia e oltre i confini nazionali con il desiderio di indossare la cornice del loro sguardo o ragazze che si affidano a more Pmu academy per padroneggiare questa tecnica mi riempie ogni giorno il cuore di orgoglio e soddisfazione. Questo vale per tutte le altre tecniche come Hybrid lips o Cosmetic brows.

Progetti futuri?

Non sappiamo ancora cosa ci riserva il futuro ma stiamo continuando a lavorare duramente per poter realizzare alcuni sogni nel cassetto. Tra questi c’è quello di avere uno store in ogni città d’Italia per poter garantire un prodotto di altissima qualità e opportunità di lavoro a chi si affida alla nostra accademia.

Crediamo fortemente che non importa essere dei giganti ma importa quanto sai brillare. In questi anni, noi lo abbiamo fatto per la qualità e per l’autenticità, e continueremo a farlo con lo stesso spirito.

