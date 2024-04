Paolo Messa alla guida delle relazioni internazionali della Niaf

Paolo Messa è stato nominato vice presidente esecutivo per le relazioni internazionali e le partnership strategiche della Niaf (National Italian American Foundation). L’organizzazione senza scopo di lucro, nata nel 1975 con sede negli Stati Uniti, promuove la cultura e il patrimonio italiano.

Messa guiderà il team di relazioni internazionali della Niaf. Avrà il compito di organizzare programmi, eventi e iniziative volti a rafforzare le relazioni commerciali, politiche e culturali tra le due nazioni. Lavorerà da Washington D.C. e viaggerà spesso in Italia. Robert Allegrini, presidente della Niaf, ha commentato: “La sua esperienza di lavoro con influenti istituzioni, aziende ed enti governativi italiani lo rende un ambasciatore ideale per rappresentare la missione della Niaf e per promuovere i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia.”

Chi è Paolo Messa

Paolo Messa ha oltre 20 anni di esperienza di lavoro in istituzioni, aziende ed enti governativi italiani. Ha fondato la rivista Formiche ed è stato presidente del consiglio di amministrazione di Leonardo Us Corporation. Ora è nonresident senior fellow all’Atlantic Council di Washington Dc.

Prima del suo incarico presso Leonardo, Messa è stato direttore esecutivo del Centro Studi Americani di Roma e ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Rai e del Conai. Autore e professore, Messa è membro di think-tank come l’Atlantic Council e l’European Council on Foreign Relations.

“Sono entusiasta di unirmi alla Niaf e di mettere la mia esperienza a disposizione per promuovere la cooperazione e gli scambi tra gli Stati Uniti e l’Italia”, ha affermato Messa. “Queste due nazioni condividono un legame storico grazie ai milioni di italoamericani ben rappresentati nel Congresso degli Stati Uniti e nelle Istituzioni americane a tutti i livelli. La Niaf svolge un ruolo vitale nel coltivare questo rapporto speciale che si nutre di relazioni culturali, governative e commerciali”.

