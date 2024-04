Come ChatGpt potrebbe aiutare i medici nella diagnosi oncologica. Ecco lo studio

ChatGPT potrebbe essere in grado di rispondere a domande sulla radioterapia oncologica così come fanno i professionisti esperti o meglio di loro. L’obiettivo? Ridurre il carico di lavoro e il conseguente rischio di burnout dei medici. A ipotizzare questo scenario è stato uno studio di Northwestern Medicine pubblicato martedì in JAMA Network, secondo cui le ultime scoperte suggeriscono che l’IA potrebbe migliorare il trattamento e la diagnosi dei tumori.

Aspetti principali

Secondo l’indagine, le risposte di ChatGPT a 115 domande comuni sulla radioterapia oncologica – radioterapia o chemioterapia – sono state all’altezza o migliori rispetto alle risposte fornite dagli esperti su Internet, spesso spiegando argomenti complessi in termini più semplici.

comuni sulla radioterapia oncologica – radioterapia o chemioterapia – sono state all’altezza o migliori rispetto alle risposte fornite dagli esperti su Internet, spesso spiegando argomenti complessi in termini più semplici. I ricercatori hanno raccolto domande e risposte sulla radioterapia oncologica da siti web affiliati all’Istituto Nazionale del Cancro e alla Società Radiologica del Nord America prima di utilizzare quelle domande come prompt per ChatGPT.

Tre radioterapisti oncologici e tre fisici radioterapisti hanno quindi valutato ciascuna risposta per accuratezza, completezza e concisione confrontandola con le risposte degli esperti online.

Amulya Yalamanchili , un medico specializzato in radioterapia oncologica alla Northwestern Medicine, ha detto che la tecnologia potrebbe aiutare a ridurre il carico di lavoro e il burnout tra i medici, che sono sempre più richiesti a causa dell’aumento dei casi di cancro.

, un medico specializzato in radioterapia oncologica alla Northwestern Medicine, ha detto che la tecnologia potrebbe aiutare a ridurre il carico di lavoro e il burnout tra i medici, che sono sempre più richiesti a causa dell’aumento dei casi di cancro. Anche se ChatGPT ha fornito risposte affidabili, diverse risposte hanno lasciato qualche dubbio ai ricercatori perché utilizzavano un linguaggio medico complesso.

Da considerare

Come hanno sottolineato i ricercatori, insieme ad alcuni scienziati, l’Università Northwestern sta sviluppando un’applicazione di IA generativa per aiutare a rispondere alle domande dei pazienti sul trattamento della radioterapia oncologica.

Sullo sfondo

I medici da tempo suggeriscono che l’IA potrebbe portare benefici all’oncologia. L’anno scorso i medici dell’Università di Stanford hanno scritto, quando la tecnologia era molto più indietro rispetto a oggi, che l’IA potrebbe essere utilizzata come strumento per aiutare a ridurre gli errori nella diagnosi e migliorare il tasso di rilevamento del cancro. L’utilizzo dell’IA per la prognosi, la diagnosi e la previsione del cancro potrebbe “un giorno” portare a un trattamento del cancro più efficace, secondo uno studio del 2023. Anche se l’IA potrebbe alla fine essere vantaggiosa in oncologia, ci sono preoccupazioni riguardo a “considerazioni etiche e legali uniche”, tra cui i “preconcetti intrinseci” nei set di dati utilizzati per addestrare la tecnologia.

Curiosità

All’inizio di aprile, dei ricercatori dell’Università di Oxford e dell’Università di Manchester hanno utilizzato l’IA per identificare una seconda forma di cancro alla prostata. Secondo i ricercatori, l’IA è stata utilizzata per studiare cambiamenti nel DNA di campioni di cancro alla prostata provenienti da 159 pazienti, il che ha indicato due gruppi distinti di cancro tra quei pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .