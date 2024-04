Crociere oltre i confini del sogno, l’offerta di MSC Yacht Club

MSC – BRANDVOICE | Paid program

Per una luna di miele, una ricorrenza da festeggiare oppure in un qualsiasi periodo in cui si desideri provare emozioni indimenticabili, in coppia o con tutta la famiglia, le crociere di lusso rappresentano una soluzione ideale.

Per un’esperienza dagli standard impareggiabili, però, il servizio MSC Yacht Club propone una serie di vantaggi esclusivi, di cui usufruire all’interno di un’area dedicata. Il lusso assume così una dimensione ulteriormente avanzata, di cui godere per lasciarsi cullare e viziare sulle onde del benessere.

I servizi di lusso del MSC Yacht Club

L’idea di crociera evoca immagini di destinazioni straordinarie, da esplorare o riscoprire navigando a bordo di navi ultramoderne. Quando a questo si unisce un’opportunità unica come MSC Yacht Club, raggiungere uno stato di assoluto benessere sarà particolarmente facile. Gli ospiti che scelgono l’esperienza del MSC Yacht Club vengono accolti con cura sin dal primo momento, con una serie di vantaggi che li accompagnano per tutta la durata del viaggio.

L’offerta in tal senso è ampia e racchiude tutto ciò che si può immaginare per un soggiorno all’insegna della bellezza, dell’eleganza e della soddisfazione del cliente: dal check-in prioritario al servizio maggiordomo e a suite spaziose e innovative. Queste ultime abbracciano l’ospite con tessuti di prima scelta, letti estremamente confortevoli, bagni in marmo e talvolta balcone privato con vasca idromassaggio.

Ristorante con piatti gourmet e vini pregiati, piscina privata con bar e solarium dove dimenticare lo stress e assaporare gustosi cocktail, area lounge (sempre esclusiva) per bevande, finger food e dessert, accesso libero all’area termale di MSC Aurea Spa per disintossicare lo spirito dalle tossine accumulate: sensazioni di pace e serenità, sorrisi senza preoccupazioni, energie ricaricate, ore e giorni di beatitudine.

Le esperienze a bordo

L’esperienza MSC Yacht Club rende la crociera un evento indelebile già a bordo della nave, arricchendo ulteriormente ciò che si può scoprire nelle affascinanti destinazioni incluse nei pacchetti di viaggio. Sud America, Caraibi, Nord Europa ed Emirati Arabi sono solo alcune delle meravigliose mete offerte dall’universo MSC.

Tra uno scalo e l’altro, non manca inoltre la possibilità di sessioni di personal shopping, spettacoli teatrali, attività sportive, intrattenimento per grandi e piccini, attività ricreative e altro ancora. L’ospite usufruisce della giusta privacy e allo stesso tempo non è mai lasciato solo.

