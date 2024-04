Fuorisalone 2024: tutte le novità presentate dai brand del design

Si dice che il Fuorisalone – quest’anno dal 15 al 21 aprile – coincida con il periodo più bello di Milano. Se però l’abbondanza di appuntamenti può creare un certo disorientamento, non c’è momento migliore per (ri)scoprire il piacere di passeggiare per le vie di una città che negli eventi ha trovato la sua chiave di successo internazionale.

Da Brera a Porta Venezia, passando per le 5Vie e via Durini, anche quest’anno pochi quartieri saranno risparmiati dal labirinto di eventi del Fuorisalone.

Dopo l’itinerario attraverso le mostre più insolite e interessanti della Design Week, ecco un percorso dedicato a chi vuole scoprire le ultime novità che verranno presentate dai brand del design attraverso installazioni, allestimenti immersivi e molta meraviglia.

Brera Design District

Usm

L’azienda svizzera Usm celebra il suo prodotto cult – il sistema modulare Usm Haller – da Rossignoli, in Corso Garibaldi. Ad attendere i visitatori è una mostra interattiva che invita a esplorare le sfaccettature della storia di questo classico del design internazionale: artefatti e testimonianze storiche e poetiche sono da scoprire attraverso gli spioncini, dietro le porte e nei cassetti. Un luogo di scoperta, incontri e divertimento.

Rossignoli

Corso Garibaldi 71

Dal 15 al 21 aprile

Talenti

In occasione del suo 20° anniversario, il brand dell’outdoor d’alta gamma Talenti sbarca per la prima volta nel design indoor. Così, alla Design Week, presenta in anteprima mondiale Talenti Home, la nuova divisione dedicata al design da interni.

L’appuntamento è presso lo showroom di via Pontaccio 19 per scoprire le tre nuove collezioni firmate da Ludovica Serafini + Roberto Palomba, che inaugurano una nuova fase dell’azienda.

Talenti Home

Showroom via Pontaccio 19

iGuzzini

Azienda marchigiana che unisce l’innovazione tecnologica a profondi ragionamenti sulla luce, iGuzzini è presente al Fuorisalone con Light that moves Time, un viaggio nella cultura della luce raccontato dall’installazione site specific di Alfonso Femia / AF*Design.

Un’opera che contiene vari mondi e dove scenografie suggestive accolgono un dialogo tra le collezioni più iconiche

dell’azienda e le novità di quest’anno.

iGuzzini

Via Brera 5

Dal 15 al 21 aprile

Florim

Azienda di riferimento nella produzione di superfici ceramiche per l’edilizia, l’architettura e gli interni, durante la Design Week Florim racconta la sua visione del design e del futuro della progettazione attraverso un allestimento al Salone del Mobile e nei rinnovati spazi del flagship store di Foro Buonaparte, entrambi disegnati in collaborazione con Matteo Nunziati.

Un progetto portatore di un messaggio concreto e anticipatore del domani dal quale traggono origine i prodotti, gli obiettivi e le scelte aziendali.

Florim

Foro Buonaparte 14

Dal 15 al 21 aprile

Glo – Flower Up

Brand di punta di Bat Italia nella produzione di dispositivi per stick da scaldare destinati ai fumatori, Glo presenta l’installazione Flower Up di Emiliano Ponzi, realizzata da Glo for art. Un inno al colore e alla positività che offre un’esperienza immersiva capace di intrecciare realtà e fantasia.

I visitatori vengono coinvolti su più livelli e ambienti, in una grande opera naturalistica, vivace e animata. Tra giochi di cromie, sagome e petali, Flower Up è un omaggio alla joie de vivre.

Glo Hub

Via dello Statuto 2

Dal 15 al 21 aprile

Mutina

Per questo Fuorisalone, Mutina presenta una serie di novità progettate da Ronan Bouroullec attraverso un’installazione che si sviluppa, oltre che attraverso gli spazi di Casa Mutina, anche attraverso il giardino e il loft dell’adiacente Spazio Cernaia.

Il risultato è un percorso tematico immaginato dal designer francese, che per la prima volta apre un dialogo tra ambienti esterni e interni. Nelle due location prendono vita due nuove collezioni di rivestimenti – una da interno e

una da esterno – insieme a nuove Edition.

Casa Mutina e Spazio Cernaia

Via Cernaia 1 e 1/A

Dal 15 al 21 aprile

Iris Ceramica Group

Due appuntamenti dedicati alla materia ceramica: in Piazza dei Mercanti, la poetica di questo materiale è stata interpretata dallo studio Zaha Hadid Design attraverso l’installazione Poesis Materiae, che trasforma le superfici in un’onda in movimento, superando i limiti delle tradizionali applicazioni.

In Via Santa Margherita 4, invece, la ceramica diventa un’esperienza sensoriale reale e virtuale attraversando i tre piani della nuova Icg Gallery.

Piazza dei Mercanti

Via Santa Margherita 4

Dal 15 al 21 aprile

5vie

Bitossi Home

Un inno alla lentezza e alla sapienza artigiana: Bitossi Home per la Design Week 2024 celebra gli oggetti lenti, ovvero quegli elementi che nascono dall’incontro tra il tempo, la cura dei materiali e l’eccellenza del saper fare.

Un progetto che vuole far riflettere su un tipo di produzione in cui l’artigianalità e il rispetto delle materie prime vengono esaltate al fine di un consumo sostenibile. Lo showroom di via Santa Marta diventa così una festa dedicata a un approccio più etico al design.

Bitossi Home

Via Santa Marta 19, Milano

Dal 15 al 21 aprile

Elica – Straordinaria

A Palazzo Litta, un’opera di grande effetto ispirata alla leggerezza delle nuvole: Elica, azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici dedicati alla cottura, presenta al Fuorisalone Starordinaria, installazione progettata dallo studio di design giapponese we+.

Realizzata in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli – impegnata nella promozione del dialogo tra impresa e arte contemporanea – offre un’esperienza sensoriale che rende omaggio agli elementi naturali.

Palazzo Litta, corso Magenta 24

Dal 15 al 21 aprile

Gufram in Motion

È una delle icone più conosciute al mondo del design italiano e oggi, per la prima volta nella storia, il celebre divano Bocca – ideato da Studio65 nel 1971 per Gufram – prenderà vita grazie alla collaborazione con Motionitalia, azienda che progetta meccanismi per il comfort di poltrone e divani.

Presentato presso la Sala degli Specchi di Palazzo Litta, Gufram in Motion – La Bocca è mobile, sarà accompagnato da una performance ideata appositamente per il progetto.

Palazzo Litta – Sala degli Specchi

Corso Magenta 24

Dal 15 al 21 aprile

Durini Design District e Centro

Budri, azienda riconosciuta nel mondo per la lavorazione di marmi, onici e pietre preziose, presenta Floating Nymphae, un’esperienza sensoriale e artistica ispirata a Il ciclo delle ninfee di Claude Monet e realizzata in collaborazione con Artèpura, maestro della lavorazione della pelle naturale. Un progetto che celebra il dialogo creativo tra materiali nobili, maestria artigianale e innovazione.

Palazzo Durini

Via Durini, 24

Dal 15 al 21 aprile

Natuzzi

Natuzzi festeggia il 65° anniversario ripercorrendo la sua storia attraverso la presentazione, presso il flagship store di via Durini, della nuova collezione The Circle of Harmony – 65th Anniversary, che racconta il percorso di evoluzione del brand attraverso i progetti di Karim Rashid, Andrea Steidl e Simone Bonanni.

I tre designer saranno anche i protagonisti, con Pasquale Junior Natuzzi – chief brand and creative officer Natuzzi –, di una serie di talks pensati come momenti di approfondimento. A completare le celebrazioni del 65° anniversario è anche il ritorno di Natuzzi Open Art, il progetto di mecenatismo voluto dal presidente Pasquale Natuzzi che ha l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti.

Natuzzi Italia

Via Durini24

Dal 15 al 21 aprile

Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento di alta gamma, dedica le sue novità alla figura di Marco Polo, creando un viaggio nell’eleganza dal sapore esotico.

Tra le novità presentate presso lo showroom di Via Gesù 13, una nuova boiserie artistica realizzata dagli artigiani dell’azienda e dedicata a Venezia, e una nuova cabina armadio di grande impatto scenografico.

Inoltre, al Foyer Borsino del Four Seasons Hotel Milano, Ludovica Mascheroni presenta la nuova cabina armadio Dressage ispirata alla disciplina equestre.

Ludovica Mascheroni Flagship Store

Via Gesù 13

Dal 16 al 21 aprile

Four Seasons Hotel Milano

Via Gesù 6-8 Dal 16 al 21 aprile

Laufen

In occasione della Milano Design Week, Laufen, brand storico svizzero che produce soluzioni innovative per il bagno, presenta la mostra Colour Archaeology: un percorso interdisciplinare tra arte, design, archeologia e storia del colore attraverso le culture ceramiche antiche.

Con il suo approccio sperimentale, l’azienda ha affidato a Roberto Sironi la sua prima ricerca sul colore, che si è tradotta in una palette di 12 colori pensata per mantenere nel tempo il suo valore e la sua forza espressiva.

Laufen Space

Via Manzoni 23

Dal 15 al 21 aprile

Porta Venezia

Nemo Lighting

Durante la Milan Design Week, l’azienda di illuminazione Nemo presenta un nuovo concetto di layout all’interno dello showroom di Corso Monforte con un progetto di Giuliano Andrea dell’Uva dello Studio dell’Uva Architetti.

Inoltre, verranno presentati progetti di Lina Bo Bardi, Álvaro Siza e Le Corbusier, arricchendo il catalogo con soluzioni che esprimono nuovi paradigmi nell’uso della luce in modi e luoghi precedentemente inesplorati, come la collezione Sorrento di Valerio Sommella.

Nemo

Corso Monforte 19/A

Dal 15 al 21 aprile

Listone Giordano

Presso lo Spazio Arena, Listone Giordano presenta due novità: la prima riguarda l’espansione del Progetto Circular, dedicato al design circolare, con la presentazione delle nuove collezioni Fabrique Graphit e Marine Frassino Outdoor Graphit, entrambe realizzate riciclando polvere di grafite.

La seconda, invece, si concretizza nella presentazione di The Data Room, la prima piattaforma interattiva per conoscere l’impatto che l’uomo ha sulla salute del pianeta.

Arena Listone Giordano

Via Santa Cecilia 6

Dal 15 al 21 aprile

Flos

Flos torna alla Milano Design Week con vari progetti dislocati nei due spazi in Corso Monforte – il Flagship Store e il Professional Space – e Palazzo Visconti, in Via Cino del Duca 8.

Quest’ultimo ospita le novità di quest’anno, progettate da Formafantasma, Barber & Osgerby e Michael Anastassiades. In Corso Monforte, invece, il designer cipriota sarà protagonista delle vetrine dello showroom, dedicate ai 10 anni della famiglia IC Lights e alla sua special edition celebrativa, mentre il Professional Space ospiterà Out of Office, un’installazione dedicata alla luce in ambito lavorativo.

Flos

Corso Monforte 9 e 15

Palazzo Visconti, via Cino del Duca 8

Dal 15 al 21 aprile

Lasvit

Lasvit, brand ceco diventato un punto di riferimento nella lavorazione (visionaria) del vetro, presenta la mostra Re/Creation a Palazzo Isimbardi, all’interno del Porta Venezia Design District.

Una monumentale opera in vetro fuso che esalta la maestria dell’azienda nella lavorazione artistica del vetro e il suo l’approccio innovativo al design, all’architettura e alla produzione vetraria. Un santuario dove evadere durante la settimana più movimentata di Milano.

Palazzo Isimbardi

Corso Monforte, 35

Dal 15 al 21 aprile

Hydro

Azienda norvegese riconosciuta a livello mondiale nel settore dell’alluminio e delle energie rinnovabili, Hydro presenta al Fuorisalone la mostra 100R, una celebrazione di Hydro Circal 100R, il primo prodotto in alluminio su scala industriale realizzato interamente con rottami post-consumo.

Per mostrare le possibilità di questo materiale, Hydro ha riunito un team di sette designer internazionali che hanno creato oggetti utilizzando questo rivoluzionario alluminio: Inga Sempé, Max Lamb, Andreas Engesvik, Shane Schneck, Rachel Griffin, John Tree e Philippe Malouin.

Spazio Maiocchi

Via Achille Maiocchi 7

Dal 15 al 21 aprile

