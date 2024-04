Semplificare i viaggi di affari, il successo di Book for Work

Book for Work – Brandvoice | Paid program

Chi viaggia per motivi di lavoro sa quanto sia importante avere a disposizione uno strumento per riservare in comodità il proprio soggiorno. Book for Work rappresenta una valida soluzione per gestire le prenotazioni di alloggi per i viaggi di lavoro. Ideato per venire incontro ai bisogni aziendali, oggi viene utilizzato da più di 350 imprese in sostituzione ai classici siti di prenotazione b2c. Con un network che supera il milione di strutture in tutto il mondo, la piattaforma offre tariffe competitive garantite dalla negoziazione diretta con gli alloggi, basate sulla garanzia di volumi di prenotazione elevati. Per questo Book For Work riesce ad offrire prezzi più convenienti rispetto ai siti b2c dal 50% al 80% delle volte.

Come nasce Book for Work

Come per molte startup innovative, l’idea di Book for Work è arrivata nel periodo del lockdown, quando i fratelli Christian e Andrea Cazzaro hanno identificato un’esigenza di mercato. I due hanno compreso, grazie ad esperienze passate, che le aziende avevano sempre più bisogno di una gestione smart di prenotazioni di alloggi per i propri collaboratori, su una piattaforma che potesse accogliere offerte indirizzate al mercato del b2b, molto differente dal b2c per modalità e target.

“L’industria travel oggi è sempre più competitiva e noi siamo determinati a lasciare il nostro segno. Il futuro della prenotazione alloggi per i viaggi di lavoro sono i siti b2b e con la nostra passione vogliamo raggiungere ogni azienda per portare la nostra eccellenza in ogni parte del mondo”, raccontano Andrea e Christian Cazzaro. “Abbiamo piena consapevolezza delle nostre risorse, una chiara visione di come metterle in campo, e vogliamo dimostrare l’incredibile valore aggiunto del nostro prodotto. Abbiamo dato vita a una soluzione tecnologica, ma in questo settore la differenza la fanno ancora le persone, per questo le aziende ci scelgono. Ci fa piacere aggiungere valore alle imprese italiane perché crediamo nel viaggio come un’opportunità di crescita.”

Dal lancio avvenuto a gennaio 2024, Book For Work ha già avuto un grande successo, forte della ripresa di vigore del settore dei viaggi, ripartito nel 2023. Rispetto ai competitor già presenti sul mercato, la piattaforma si è distinta fin da subito per un approccio innovativo e un modello di business scalabile.

Un lancio di successo

In soli due mesi Book For Work ha acquisito centinaia di clienti che hanno riconosciuto il valore aggiunto del prodotto, grazie alle sue funzionalità uniche, pensate appositamente per le esigenze aziendali. Oggi il sito processa più di 2000 prenotazioni al mese e si proietta verso un fatturato di €4 milioni nel primo anno, salvo future crescite.

L’accesso in tempo reale ai prezzi tramite connessione api dei suoi partner, permette di proporre tariffe più vantaggiose rispetto ai tradizionali siti b2c dal 50% al 80% delle volte, rivolgendosi solo a un pubblico aziendale. Su Book For Work le prenotazioni sono prepagate, quindi le aziende non sono soggette a esposizioni di carte di credito all’arrivo in struttura. Inoltre, Book For Work ottimizza i processi contabili aziendali emettendo fatture cumulative periodiche e rendendo la riconciliazione delle spese più accurata, centralizzata ed efficiente.

Il valore aggiunto di Book for Work

La piattaforma si distingue per la sua assistenza professionale, umana e completamente in italiano, offrendo un’assistenza rapida ed efficiente che spicca contro le lunghe attese tipiche dei grandi siti di prenotazione b2c.

Inoltre, Book For Work ha funzionalità avanzate per l’analisi e la gestione delle spese, come l’inserimento di centri di costo e campi personalizzati nelle fatture, la definizione di politiche di viaggio (budget per notte per camera), la gestione dei ruoli utente e la memorizzazione sicura delle carte di credito o della carta AirPlus. Le aziende che ottengono un ottimo credit score, possono anche usufruire di un’opzione di credito, per accelerare il processo di prenotazione.

Il futuro delle prenotazioni online di viaggi d’affari

Christian e Andrea Cazzaro ambiscono a ridefinire le regole delle prenotazioni alberghiere per i viaggi d’affari, grazie al loro prodotto scalabile e sicuro che si affaccia su un mercato vasto e in forte ascesa. Considerando che quasi una prenotazione su cinque su Booking.com (principale player europeo con un fatturato di oltre 21 miliardi di euro) proviene dal settore aziendale, il potenziale di mercato (Total Addressable Market, tam) per Book For Work è stimato in 4 miliardi di euro. La piattaforma mira quindi a diventare leader nel settore delle prenotazioni alberghiere per viaggi d’affari in Italia, e sul lungo termine, anche in Europa.

