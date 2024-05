Dall’intelligence alla cybersecurity: così Excursus Group aiuta le aziende a proteggersi dalle minacce informatiche

Articolo tratto dal numero di aprile 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Lo sviluppo della tecnologia, oltre a portare con sé grandi benefici, ha esposto le aziende al rischio di attacchi informatici da parte dei cybercriminali, capaci di abbattere con sempre maggiore efficacia le barriere dei difensori. Secondo un report di Trend Micro Research relativo al primo semestre 2023, l’Italia è stato il primo Paese in Europa e il terzo al mondo per attacchi cibernetici, dietro solo a Stati Uniti e Giappone.

In una situazione di questo tipo diventa fondamentale l’attività di società come Excursus Group, che offre soluzioni di business per la tutela della sicurezza aziendale. Fondata nel 2017 a Salerno da Giuseppe Strollo (attuale ceo), offre servizi di corporate intelligence, investigazioni, security e cybersecurity.

Excursus Group: un servizio di intelligence integrato

Con uffici a Roma, Shanghai, New York e Dubai e una rete di informatori distribuita in oltre 200 Paesi, Excursus Group si contraddistingue per un servizio di intelligence integrato, strutturandosi con un’organizzazione in grado di svolgere ogni incarico con le proprie risorse interne dirette, garantendo efficacia e riservatezza.

La sua crescita è andata di pari passo con quella del mercato degli istituti investigativi, che negli ultimi dieci anni ha vissuto un cambio di passo. “Oggi ci sono più società di capitali ben strutturate e meno singoli professionisti”, dice Strollo.

“Le indagini aziendali hanno superato le investigazioni private matrimoniali, che fino al 2015 rappresentavano circa il 70% del mercato. Anche il mondo accademico inizia ad avere più offerte formative in materia e noi, ad esempio, collaboriamo con l’Università degli studi di Salerno per realizzare workshop, seminari e un master in partenza nel prossimo anno accademico”.

La divisione cyber & digital intelligence di Excursus Group

Trasparenza, pianificazione e multisettorialità sono alcuni dei punti cardine dell’azienda. Nata come società di investigazioni classiche e sicurezza, oggi Excursus Group vuole rispondere ai bisogni delle aziende, con una divisione dedicata alla cyber & digital intelligence che si occupa, tra le altre cose, di individuare reati informatici e illeciti commerciali, tutelare la privacy, misurare l’attaccabilità di un sistema informatico e prevenire gli attacchi.

Come spiega Strollo, l’azione di simulazione diventa fondamentale per testare la tenuta dei sistemi a eventuali cybercrimini. “In alcuni casi ci trasformiamo in hacker etici, simulando un attacco informatico all’azienda del cliente. La nostra divisione cyber digital forensics opera nell’intelligence delle minacce informatiche. Abbiamo un software aziendale in grado anche di ricostruire i dati cancellati dai computer”.

Dalle grandi insegne della distribuzione alle aziende di logistica

Excursus Group è impegnata anche a difendere un bene intangibile sempre più importante come la reputazione aziendale, verificando le informazioni sui fornitori o la condotta di nuovi manager, figure apicali da assumere ed eventuali soci.

Oggi tra i clienti della società troviamo grandi insegne della distribuzione e del retail, aziende produttive di diversi settori, tra cui l’alimentare e il farmaceutico. Ma anche aziende di logistica e trasporti e fondi di investimento.

Excursus Group ha ottenuto diverse certificazioni, come l’Uni 10459 Security management, rilasciato dall’ente Accredia, e l’Iso 9001 Standard, basato su una serie di principi di gestione della qualità, tra cui attenzione al cliente, coinvolgimento della direzione aziendale e miglioramento continuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .