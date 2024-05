Best in Class 2024, la lista delle 100 eccellenze tra commercialisti e consulenti del lavoro

Torna il 14 maggio 100 Best in Class, l’evento, giunto alla sua terza edizione, promosso da TeamSystem – tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ed Euroconference, società leader nel settore della formazione dedicata ai professionisti, in collaborazione con Forbes, volto a promuovere le eccellenze italiane nel campo dei professionisti.

L’evento, che si svolgerà nuovamente all’interno di Villa Erba, a Cernobbio, premierà commercialisti e consulenti del lavoro che si sono contraddistinti per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore.

La giuria di quest’anno, composta da nomi importanti del mondo della comunicazione e manager con diverse esperienze alle spalle, ha selezionato le 100 eccellenze divise, diversamente da quanto fatto nel 2023, in 4 categorie, con la novità rappresentata dalla categoria Giovani Professionisti:

Crescita e competenze : studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

: studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business. Giovani professionisti : professionisti di età massima 43 anni (per gli iscritti Odec e revisori) e 45 anni (per iscritti Odcl), valutati in base al ruolo ricoperto all’interno dello studio, al fatturato e al numero di clienti gestiti direttamente, alle pubblicazioni, alle docenze e agli incarichi istituzionali di categoria ricoperti.

: professionisti di età massima 43 anni (per gli iscritti Odec e revisori) e 45 anni (per iscritti Odcl), valutati in base al ruolo ricoperto all’interno dello studio, al fatturato e al numero di clienti gestiti direttamente, alle pubblicazioni, alle docenze e agli incarichi istituzionali di categoria ricoperti. Innovazione digitale : studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti

: studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti Valore economico e sviluppo del business: studi che hanno creato maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita.

Nel corso dell’evento, ci si confronterà sull’evoluzione della professione, discutendo delle enormi potenzialità dell’IA per gli studi professionali, il cui successo si lega alla sua capacità di sfruttare tutte le opportunità offerte dal digitale per poter offrire una gamma di servizi sempre più ampia e creare valore per propri clienti, ponendosi al loro fianco come partner di business strategico.

“Trovandosi al centro di un ecosistema complesso, il ruolo che oggi il professionista può giocare arriva a comprendere una ‘responsabilità sociale’ nei confronti dei suoi clienti, mettendosi al servizio della loro competitività e guidandone la transizione verso il digitale”, conferma Giuseppe Busacca, general manager BU Professional di TeamSystem.

LA LISTA DEI 100 SELEZIONATI

CRESCITA E COMPETENZE

NEXUMSTP

RENIER E ASSOCIATI GROUP

STUDIO NECCHIO

&PLUS STP

BATTAGLIA & PARTNERS STP

CHIOSTRI-CONTI-DANI & PARTNERS

CORNO RAG. GIULIO

GIMAR STP

PASERIO & PARTNERS

SKILTA STP

STTR TAX & LABOUR STP

STUDI COLLA & ASSOCIATI

STUDIO AB DI GIUSEPPE RIPA

STUDIO ALINOVI GUIOTTO FERRARI & MATTIOLI

STUDIO ASSOCIATO ARCANGELI-BARTOLI-PROIETTI

STUDIO ASSOCIATO CMNP

STUDIO ASSOCIATO SALVI GIGLIO ALFERI

STUDIO BROCCHI

STUDIO CAPUANO&DI LORENZO

STUDIO CAVALLINI

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO DR. NATALINO ALGIERI

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO DOTT.SSA PAOLA CAZZANIGA

STUDIO DOTT. LISTA DANIELE

STUDIO DOTT. NICOLA SABBA

STUDIO GAETA CONSULENTI DEL LAVORO

STUDIO LEGALE AVVOCATO SABRINA MAUTONE

STUDIO MIDAC

STUDIO PISCIOTTA

STUDIO PROFESSIONALE CARRARA STP

STUDIO ZAMBONI DOTT. DAMIANO

GIOVANI PROFESSIONISTI

BARBARA GARBELLI – Studio Garbelli

JACOPO DEIDDA GAGLIARDO

TOMMASO VALENTINI – Studio Valentini & Associati STP

ANDREA GHETTI Consulente del Lavoro

ANDREA LAURIA – Studio Liadati

ANDREA MATERA – Studio Andrea Matera

ANTONIO BORGHETTI – Borghetti&Associati Tax and Legal

CARLO BERTONCELLO – Bertoncello BPA

DANIELE QUINTAVALLE – Studio Quintavalle

DARIO CECCATO – Ceccato Tormen & Partners

ELENA GRAZI – Studio Elena Grazi Commercialista

ENRICO SALVALAGGIO – Lumen Management

GIUSEPPE BULOTTA – Bulotta & Partners

GIUSEPPE SALVAGGIO – Fidiesse & Partners STP

GMD di Gilioli e C. STP

LUCA FURFARO

MARCO BERTELLE – Studio Davide Oriani e Associati

MICHELE COLANTONI – CMCA

MICHELE PRESTINI – Studio Prestini

MICHELE TRAVAGLIONE

PAOLA BERNARDI LOCATELLI – Studio Bernardi Locatelli

PAOLO PAPARONI – Studio Associato Paparoni

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

RICCARDO TRIMARCO – HR Solutions

SABRINA GRAZINI Consulente del Lavoro

INNOVAZIONE DIGITALE

M&W VERONESI E ASSOCIATI STP

STUDIO PAROLINI

STUDIO SCIANDRA & ASSOCIATI

BANZI & PARTNERS

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CARAVATI PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CONSULPRO STP

DOTT.SSA MICHELA EDMA VERNIERI COTUGNO

KSF PARTNERS LAW & LABOR

MATTAVELLI AMODEO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

MOORE PROFESSIONISTI E ASSOCIATI STP

NETWORK AND KNOWLEDGE STP

PROCLAMA STP

RONZONI GROUP

STUDIO ANTOLINI

STUDIO BATTAGLIA & PARTNERS

STUDIO BORGHI

STUDIO CAMPAGNOLI

STUDIO CANCILLA

STUDIO CASSONE GIUSEPPE

STUDIO COMMERCIALISTA MARAGLINO

STUDIO CUTRINI MARCO

STUDIO DE CARO

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO DOTT. ROMEO ALESSANDRO

STUDIO FISCALE LEGALE

STUDIO GIANLUCA PILLERA

STUDIO PARDINI

STUDIO SALARDI STP

STUDIO SLT

STUDIO TARABELLA LUCA

VALORE ECONOMICO E SVILUPPO DI BUSINESS

STUDIO CURI VINCENZO

STUDIO DOTT. ALESSANDRO MAGNI

STUDIO DREUCCI

STUDIO ASSENTI & PARTNERS

STUDIO MAGGI

DOTT. ABATE FRANCESCO

KDW

STUDIO BATINI COLOMBO SAOTTINI

STUDIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E CONTABILE AUSILIO

STUDIO ERACLE

STUDIO GAZZANI

STUDIO GULISANO & PARTNERS

STUDIO MORTANDELLO

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CORTI FUMAGALLI GIOBBI

STUDIOVR & PARTNERS STP

