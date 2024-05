Torna Ristogolf, il roadshow che unisce lo sport e l’enogastronomia

Si scaldano i motori per la dodicesima edizione del circuito Ristogolf 2024 di Allianz, in programma dal 22 maggio al 6 ottobre. Il tour evento itinerante, che unisce la passione per lo sport, la buona cucina e il bere bene, torna con sei appuntamenti sui green più belli d’Italia. Tra le novità di questa edizione 2024 un tema visivo che celebra la poliedricità dell’animo Ristogolf. Si tratta di sei illustrazioni, una per ogni appuntamento, realizzate con la tecnica del papercutting.

Ristogolf ogni anno affianca un progetto di beneficenza e in questa edizione il sostegno è per la Fondazione Francesca Rava, che dal 2000 aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

Il programma

Ristogolf ha preparato un programma ricco di sport, degustazioni d’eccellenza e momenti d’intrattenimento. Le tappe di Ristogolf 2024 saranno sei, quattro in Lombardia, una in Veneto e una in Toscana. La conclusione di ogni gara sarà accompagnata da un live showcooking. Ospiti d’eccezione di queste dimostrazioni saranno alcuni tra i vincitori di MasterChef Italia, oltre a tanti altri volti noti della cucina e della tv.

La prima tappa del tour sarà il 22 maggio e si terrà al Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa di Pieve Emanuele (Mi). La seconda tappa il 12 Giugno al Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio (Mi). Poi il 3 Luglio al Golf dei Laghi presso Travedona Monate (Va). Il 24 Luglio al Golf Club Monticello di Cassina Rizzardi (Co). E infine il 4 Settembre al Golf Club Padova di Galzignano Terme. L’evento conclusivo durerà tre giorni, dal 4 al 6 ottobre, e sarà in Toscana, al Gallia Palace Beach Golf Spa Resort 5* Punta Ala – Relais & Châteaux.

Cos’è Ristogolf

Associazione Ristoratori Golfisti, abbreviata in Ristogolf, è stato ideata dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi. E’ natanel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori dei settori food&beverage e hospitality, appassionati gourmand. Unisce e promuove due mondi: il golf, quindi lo sport, e l’enogastronomia, quindi tradizione e cultura. L’associazione Ristogolf è riconosciuta dalla Fig (federazione italiana golf) e affiancata dalle associazioni di categoria più importanti d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, Jre-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager.

