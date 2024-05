La matematica, l’universo e la filantropia: l’ultima intervista del miliardario Jim Simons

Jim Simons – professore di matematica diventato un manager hedge fund che ha aperto la strada agli investimenti con modelli quantitativi automatizzati e ha utilizzato le sue ricchezze per diventare uno dei principali filantropi americani – è morto venerdì all’età di 86 anni nella sua casa di Manhattan.

Simons era un genio della matematica che presiedeva il dipartimento di matematica della Stony Brook University. Nel 1978, all’età di 40 anni, lasciò quella carriera per cimentarsi nei mercati finanziari. Fondò l’hedge fund Renaissance Technologies nel 1982 e creò il Medallion Fund nel 1988, famoso per aver battuto il mercato più e qualsiasi investitore che abbia cercato di competere con esso. E anche per aver custodito attentamente i segreti sul come ci sia riuscito.

Jim Simons e i rendimenti fuori dal comune

Renaissance ha sede a East Setauket, New York, circa 112 chilometri a est della città, vicino alla riva del Long Island Sound. Ha a lungo preso le distanze dai trader classici di Wall Street, assumendo invece alcune delle menti matematiche più brillanti del mondo. Il suo sito web rileva che 90 dei suoi 300 dipendenti hanno dottorati di ricerca in matematica, fisica, informatica o campi correlati.

La Renaissance ora gestisce un patrimonio di circa 50 miliardi di dollari e per decenni il suo Medallion Fund è stato aperto solo a Simons e ai dipendenti dell’azienda. Il Medallion Fund addebita una commissione di gestione del 4% e commissioni di performance che vanno dal 36% al 44%, molto più alte di qualsiasi altro importante hedge fund, ma ne vale la pena. Al netto delle commissioni, il fondo ha comunque generato un rendimento netto annualizzato superiore al 30% sin dal suo avvio. In confronto, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ottenuto un guadagno annuo composto di “appena” il 20%.

Questo track record ha reso Simons la 51esima persona più ricca del mondo al momento della sua morte, con un patrimonio stimato di 31,4 miliardi di dollari. È apparso per la prima volta nella lista Forbes 400 degli americani più ricchi nel 2004 con un patrimonio netto di 2,5 miliardi di dollari.

Simons al summit di Forbes

Simons era estremamente riservato e i dettagli della strategia di investimento che ha alimentato il suo successo rimangono per lo più un mistero. Ha fatto la sua ultima apparizione pubblica nel settembre 2023 all’undicesimo summit annuale Forbes 400 sulla filantropia a New York. Lui e sua moglie Marilyn Simons hanno ricevuto il Forbes 400 Lifetime Achievement Award for Philanthropy e hanno parlato del loro lavoro di beneficenza con Maneet Ahuja, caporedattore di Forbes. Jim ha attribuito a Marilyn il merito di essere stata la forza trainante iniziale della Simons Foundation, fondata nel 1994. “Ho solo guadagnato i soldi e Marilyn li ha donati”, ha scherzato sul palco.

Probabilmente era vero quando iniziarono a fare donazioni di beneficenza. Ma nei suoi ultimi anni Simons si impegnò più personalmente nella loro beneficenza. Si è ritirato dalla guida di Renaissance nel 2010, e lui e Marilyn hanno donato più di 6 miliardi di dollari tramite la loro fondazione, rendendoli il sesto donatore più filantropico in America, secondo Forbes. La Simons Foundation, che aveva un patrimonio di 4,9 miliardi di dollari nell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, sostiene principalmente l’istruzione e la ricerca matematica e scientifica.

“L’intera economia dipende sempre più dalle competenze quantitative e siamo un po’ indietro nell’insegnarle”, ha detto Simons a Forbes nel 2016.

Simons e l’incontro con sua moglie Marilyn

L’anno scorso, i Simons hanno promesso 500 milioni di dollari in sette anni alla Stony Brook University, in quella che è la seconda più grande donazione mai fatta a un college pubblico. Simons divenne presidente del dipartimento di matematica all’età di 30 anni, dopo aver insegnato ad Harvard e al MIT. Divenne famoso per il suo lavoro sulla topologia e per la comprensione delle caratteristiche delle forme geometriche complesse. Nel 1976 vinse il Premio Oswald Veblen dell’American Mathematical Society, la più alta onorificenza nel campo della geometria.

“La Stony Brook significa molto per noi”, ha detto Simons al Forbes Philanthropy Summit dello scorso anno. “Il dipartimento era così così, ma all’epoca [Nelson] Rockefeller era governatore e amava le università statali. E quindi avevo tutti i soldi di cui avevo bisogno per costruire il dipartimento di matematica, cosa che feci”.

La scuola è anche dove ha incontrato Marilyn mentre lei stava facendo il dottorato. L’anno scorso ha anche raccontato la storia divertente di come si sono conosciuti.

“La mia ex moglie sarebbe andata in Europa per l’estate, quindi dovevo prendermi cura dei nostri tre figli, quindi l’università ha mandato qualcuno per vedere se lei avrebbe fatto quel lavoro”, ha detto. “Abbiamo parlato, parlato e parlato. E alla fine ho chiesto: ‘Hai un ragazzo?’ Lei ha detto di no, e il resto è storia”.

La filantropia di Jim Simons

La coppia ha continuato a investire molto nell’educazione matematica e nel 2004 ha fondato Math for America, che fornisce stipendi a 1.000 insegnanti Stem ogni anno a New York City e ha distribuito più di 300 milioni di dollari in due decenni. La fondazione ha donato altri soldi al Museo Nazionale di Matematica, noto come MoMath, a New York. In un’intervista del 2017 con Forbes, Simons ha spiegato perché per lui era importante aiutare gli insegnanti di matematica.

“Se oggi conosci abbastanza matematica per insegnarla al liceo, probabilmente ne sai abbastanza per lavorare a Google o Goldman Sachs o Renaissance Technologies”, ha detto. “Pagano molto di più dell’insegnamento nelle scuole superiori. Significa quindi che non così tante persone che conoscono l’argomento entreranno nel settore dell’insegnamento”.

La Fondazione Simons ha anche distribuito centinaia di milioni di dollari per sostenere la ricerca sul cancro e sull’autismo presso istituzioni come il Cold Spring Harbor Laboratory.

“Abbiamo un team di persone alla fondazione che spende 100 milioni di dollari all’anno lavorando sull’autismo e comprendendolo meglio”, ha detto Simons lo scorso settembre. “Non è l’unica cosa che fa la fondazione, ovviamente, ma è una delle cose più importanti che fa”.

Una delle iniziative più recenti della fondazione è stata la donazione di 90 milioni di dollari all’Osservatorio Simons in Cile, dove si stanno facendo gli ultimi ritocchi ai telescopi avanzati a un’altitudine di oltre 5.000 metri, vicino alla cima del Cerro Toco, una montagna vulcanica nel deserto di Atacama. Si prevede che i telescopi saranno in grado di osservare il cosiddetto fondo cosmico a microonde, mappando tutta la radiazione risalente al Big Bang, con più dettagli che mai. L’intelligenza e la malinconica curiosità di Simons sono emerse mentre concludeva la sua intervista con Forbes l’anno scorso, discutendo del progetto.

“Il pensiero convenzionale è che l’universo sia iniziato con un punto, un solo punto, e poi si sia espanso enormemente, in un fenomeno chiamato inflazione. Se ciò fosse vero, quella grande espansione causerebbe onde gravitazionali. La prima cosa che faremo con questo telescopio sarà vedere se all’inizio ci sono state davvero onde gravitazionali primordiali” ha detto Simons. “Personalmente spero che non troveremo queste onde gravitazionali perché non credo che l’universo abbia avuto inizio con un punto. Penso che l’universo sia andato avanti molto prima di ogni altra cosa. Ma vedremo”.

