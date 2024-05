E-commerce e consegna a domicilio: il settore dei prodotti per la casa si evolve con Astra Corporate

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di maggio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Gemar Express è frutto dell’evoluzione di Gemar Detersivi, che ha affermato la propria presenza nel settore dei prodotti per la casa e la persona nella Campania degli anni ’90, ad opera di una società di franchising, Astra Corporate, che offre opportunità commerciali e servizi: dalla gestione del marketing alla comunicazione e alle strategie di business, passando dalla consulenza contabile, amministrativa e legale.

Astra è una realtà creata nel 2019 da un gruppo di giovani che hanno scommesso sulla possibilità di rivoluzionare in qualche modo il sistema della distribuzione, puntando sulla prossimità con lo sviluppo dei punti vendita, ma affiancando anche la consegna a domicilio e una piattaforma per l’e-commerce con una app mobile. “L’idea di Astra Corporate nasce dalla volontà di proporre qualcosa di diverso in un mercato che a nostro avviso si stava saturando e offriva marginalità sempre più basse”, racconta Marco Russo.

“Mio padre con Gemar aveva sviluppato una strategia commerciale innovativa. Io rappresento la seconda generazione e insieme a dei nuovi soci che condividono la mia visione abbiamo cercato di capire come rilanciare il marchio dando vita a una nuova formula commerciale, Gemar Express, che senza tralasciare il negozio classico punta a trasformarlo, con un modello di franchising, lavorando sulla comunicazione e l’offerta di servizi tecnici. Intendiamo affiancare gli imprenditori nella loro attività, occupandoci di tutto il marketing, con costi già compresi in quelli di consulenza, per arrivare agli aspetti legali, mettendo a disposizione uno studio convenzionato. Uno dei grandi vantaggi di Astra è quello di avere un solo fornitore che consente di dialogare con un’unica interfaccia a costi competitivi”.

Tutto è partito dall’idea di innovare il retail del settore in cui già era presente Gemar…

Nel 2019 abbiamo rilevato il marchio, trasformandolo attraverso un’operazione di rebranding nell’ambito di un progetto di più ampio respiro e introducendo la formula del franchising.

Inoltre abbiamo voluto allargare il concetto di risparmio e di competitività che era già alla base del prodotto Gemar guardando al risparmio di tempo, per andare incontro alle nuove esigenze dei consumatori, attraverso il commercio online, dotandoci di un’apposita piattaforma. Un’operazione che rappresenta una grande innovazione per il nostro settore, poiché nel campo dei prodotti che commercializziamo bisognava superare la difficoltà di collegare il rapporto tra peso e valore del prodotto da consegnare, che rischiava di compromettere la competitività. Difficoltà a cui abbiamo ovviato attivando un sistema di prossimità nostro.

Abbiamo all’attivo una decina di punti vendita, più due di prossima apertura, e abbiamo fatto una sorta di ‘zonizzazione’. Cioè ogni punto vendita fa le consegne a domicilio nel raggio di 15 chilometri con propri furgoncini e costi di consegna sotto al 10%, mantenendo gli stessi prezzi del negozio ed entro un massimo di 36 ore.

Per i clienti al di fuori delle nostre zone di consegna abbiamo inoltre sviluppato il servizio ‘Salta la fila e ritiro in negozio’, che offre la possibilità di evitare la coda e ritirare l’ordine direttamente presso il punto vendita prescelto. L’ordine viene preparato dagli addetti all’interno della struttura e il cliente ha la possibilità di ritirare la propria spesa in qualsiasi momento, risparmiando così ulteriore tempo e semplificando il processo di acquisto.

E quale ruolo ha avuto la vostra piattaforma?

Fondamentale direi. Abbiamo investito molto in questo senso, nell’intento di evitare di collegarci ad altri marketplace, appoggiandoci invece a una webfarm con la quale abbiamo attivato una joint venture, da cui è nato il sistema che si interfaccia con tutti i punti vendita e consente anche la gestione delle scorte e delle rimanenze.

Oggi chi acquista può farlo in tutta semplicità, nelle diverse modalità che offriamo: presso i punti vendita, sul web o con consegna a domicilio. Una possibilità di acquistare direttamente da casa che ci ha fatto acquisire molti clienti in particolare durante il periodo del Covid, quando gli spostamenti delle persone erano ridotti a zero, e di cui oggi molti continuano ad usufruire poiché molto vantaggiosa.

Cosa c’è nel futuro prossimo di Astra Corporate?

Intendiamo innanzitutto rinnovare l’area marketing ed estendere la rete dei punti vendita in tutta la Campania, con l’apertura in tempi contenuti di almeno altri cinque punti. Non è un’operazione semplice, considerando che ciascuno dei nostri negozi deve avere una superficie di almeno 500 metri quadri.

Vogliamo poi internalizzare completamente i processi di programmazione, assimilando la webfarm per aprirci a dei nuovi progetti, con un occhio particolare all’ambito tecnologico e delle app. Il nostro team è in costante espansione, sia in termini di dimensioni che di competenze, e investiamo considerevolmente nella formazione e nell’evoluzione dei nostri dipendenti, poiché crediamo che il loro sviluppo professionale sia essenziale per il successo dell’azienda. Potremo così guardare ai nuovi trend e all’innovazione per dare risposte sempre più efficienti alle richieste del mercato.

