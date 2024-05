Forbes Small Giants arriva a Caserta per raccontare le pmi campane

Forbes Italia ha organizzato a Caserta, al Grand Hotel Vanvitelli, in collaborazione con Confindustria Caserta, la ventitreesima tappa del roadshow che vuole valorizzare e raccontare le piccole e medie imprese italiane, motore economico del paese.

L’appuntamento è stato l’occasione non solo per dialogare con le pmi del territorio, ma anche per analizzare i settori che trainano l’economia campana: agroalimentare, farmaceutico, tessile, mezzi di trasporto e calzaturiero, che ha il suo centro ad Aversa. La Campania copre infatti il 50% della produzione calzaturiera del Sud Italia e il 15% di quella nazionale. In termini di export guida il Mezzogiorno, come confermato anche da un report di Sace: negli ultimi cinque anni la crescita media annua del valore dell’export è stata del 10,8%. Nel biennio 2021-2022 la crescita è stata significativa per 17 miliardi di euro (2,7% dell’export italiano complessivo).

L’evento, co-moderato da Alessandro Rossi, direttore di Forbes e da Carola Desimio, giornalista di Forbes, è iniziato con i saluti di Nicola Formichella, amministratore delegato di Bfc Media e poi di Beniamino Schiavone, presidente di Confindustria Caserta.

Forbes Small Giants: i panel della serata

Il primo panel ha approfondito il legame delle aziende con il territorio e ha visto la partecipazione di Matteo Altobelli, regional manager di Edenred Italia, Michele Balice, responsabile commercial banking costumer relationship management Sud di Banca Ifis e Gaetano Capasso, amministratore delegato di Italrobot.

Al secondo panel, incentrato sull’importanza di fare rete, hanno partecipato Marco Russo, amministratore delegato di Astra Corporate, Pietro vitiello, amministratore di Logcenter e Giorgio Carafa Cohen, chief brand & revenues officer di Iliad.

Il terzo e ultimo panel ha trattato il tema dell’internazionalizzazione e ha visto la partecipazione di Francesco Corbello, dottore commercialista, fondatore dello studio Corbello, Cardo Gravante e Raimo e strategic partner di Dubai Investment Development Agency di Dubai Fdi, Eleonora Annachiara De Lucia, export specialist di Arbiter, Ludovica Negri, fondatrice e marketing manager di Italmoto.

