In cosa consiste la soluzione SD-Wan? Ce lo spiega in questo video Francesca Falcone, Head of Fixed Offer di Wind Tre, che analizza anche i suoi ambiti applicativi e il ruolo che gioca a favore del business delle aziende.

