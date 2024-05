Best in Class, il resoconto della terza edizione dell’evento di TeamSystem ed Euroconference

La terza edizione del 100 Best in Class, l’evento promosso da TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con Forbes, ha celebrato le eccellenze italiane del mondo dei professionisti, in particolare commercialisti e consulenti del lavoro che si sono contraddistinti per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore.

I premiati di ogni categoria

Crescita e competenze: studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

– NEXUMSTP

– RENIER ASSOCIATI GROUP

– STUDIO NECCHIO

Giovani professionisti: professionisti di età massima 43 anni (per gli iscritti Odec e revisori) e 45 anni (per iscritti Odcl), valutati in base al ruolo ricoperto all’interno dello studio, al fatturato e al numero di clienti gestiti direttamente, alle pubblicazioni, alle docenze e agli incarichi istituzionali di categoria ricoperti.

– BARBARA GARBELLI – Studio Garbelli

– JACOPO DEIDDA GAGLIARDO

– TOMMASO VALENTINI – Studio Valentini & Associati STP

Innovazione digitale: studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti

– M&W VERONESI E ASSOCIATI STP

– STUDIO PAROLINI

– STUDIO SCIANDRA & ASSOCIATI

Valore economico e sviluppo del business: studi che hanno creato maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita.

– STUDIO CURI VINCENZO

– STUDIO DOTT. ALESSANDRO MAGNI

– STUDIO DREUCCI

– (Premio speciale: AI): STUDIO ASSENTI & PARTNERS

– (Premio speciale: Pari opportunità) STUDIO MAGGI

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .