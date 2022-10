100 Manager alla riscossa

Formazione alla Nunziatella di Napoli e in Bocconi a Milano, poi diverse esperienze all’estero. A 27 anni rientra in Italia, in Redilco, di cui a 37 guiderà il management buy out, a 40 l’integrazione di Sigest e a 42 l’operazione di rebranding. Nel 2021 nasce Dils, società di advisory immobiliare, coinvolta nel 33% dei volumi transati nel mercato italiano del real estate. Crescita costante fino a superare 50 milioni di euro di ricavi e quasi 30 milioni Ebitda nel 2021. Un trampolino, non un traguardo. Oggi Amitrano, 43 anni e ceo di Dils, ha appena iniziato. Come ama definirla, Dils è una startup con 50 anni di esperienza. Giovani, innovazione digitale, cambiamento e amore per le sfide sono i punti cardinali dalla sua bussola imprenditoriale. Nuovi paradigmi ed espansione internazionale, i lidi verso cui veleggia. In compagnia di 150 professionisti.

Da più di 15 anni nel settore dell’automotive, ha ricoperto diverse posizioni di crescente importanza nel marketing, nelle vendite e nel network development. Ha lavorato in Fca (oggi Stellantis) ed è stato general manager in uno dei maggiori concessionari d’Italia. Prima di lavorare nell’automotive ha lavorato nell’energy e in consulenza. Nato nel 1976 a Roma, è sposato e ha due figli. Si è laureato in Economia e commercio alla Sapienza di Roma e ha conseguito un Mba. È in Mg Motor dal 2021, ha ricostituito l’azienda, ha rilanciato il Brand Mg in Italia, ricostruendo il dealer network oggi composto da 50 dealer e 100 punti vendita. In poco più di un anno ha raggiunto e superato una quota di mercato dello 0,5% (di cui circa il 20% con vetture elettrificate), raggiungendo e superando brand affermati e con una grande storicità sul mercato.

Elia Bonacina, imprenditore di quarta generazione, guida Bonacina1889, azienda leader mondiale nella realizzazione di mobili in rattan e midollino. Dal suo ingresso si registra una crescita esponenziale, anche grazie ad acquisizioni strategiche. Crea il Museo Bonacina per raccontare 133 anni di storia dell’arte e del design del marchio, all’interno della showroom storico degli anni ’60. Le creazioni Bonacina sono nei più importanti musei di design e nelle abitazioni delle più grandi famiglie del mondo.

Daniela Daverio è ceo della divisione service di Eolo, leader mondiale di connettività inclusiva a banda ultraveloce (fwa). Ha conseguito un master in economia all’università Cattolica e ha cominciato la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni in I.Net. In Eolo dal 2003, ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e vendite, direttore generale, cfo e coo. Le vittorie sportive e l’insegnamento della ginnastica ritmica hanno scolpito i valori che definiscono il suo stile manageriale: rispetto degli altri, inclusione e collaborazione. Da 20 anni è in prima fila nella missione di eliminare il digital divide e portare la banda larga nei paesini e nei borghi italiani.

Viene dalla Terra dei Motori e ai motori ha legato tutta la sua carriera. Stefano Domenicali è nato a Imola nel 1965 e a 15 anni era sulle tribune quando la Formula 1 è arrivata per la prima volta in Emilia-Romagna. Tra il 1991 e il 2014 ha lavorato in Ferrari, dove ha seguito lo sviluppo del circuito del Mugello ed è stato uno dei vertici della scuderia nell’era Schumacher. Dopo sei anni in Audi, di cui quattro alla guida di Lamborghini, è diventato presidente e ad di Formula One Group. “La verità”, ha raccontato in un’intervista, “è che non ho mai sognato di fare il pilota. Mi ha sempre affascinato l’altro lato delle corse”.

Nato a Brescia nel 1964, assieme al fratello Pietro, rappresenta la 15esima generazione della famiglia Beretta, che erano azionisti già nel 1526 e guida la più antica fabbrica d’armi del mondo. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche all’università Carlo Bo di Urbino e aver terminato il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, nel 1989 ha fatto il suo ingresso in Fabbrica d’Armi Pietro Beretta ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne presidente nel maggio 2015. “Avendo l’onore e l’onere di portare avanti la pluricentenaria storia della mia famiglia, la sfida più importante per la nostra generazione è quella di guidare Beretta nella transizione digitale e sostenibile. Per questo sono costantemente impegnato nella gestione industriale delle aziende del gruppo, seguendo sempre la mia filosofia basata sul rispetto delle tradizioni, ma seguendo le innovazioni”. Sposato con Umberta e padre di Carlo, ha la passione per gli orologi, la nautica, le auto storiche e i viaggi.

Piemontese d’origine, Marone è un bocconiano doc, con una passione per l’arte contemporanea, le letture ispirazionali, la pesca e, ovviamente, la finanza. La sua carriera lavorativa si è sviluppata principalmente a Londra, dove ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui director di Ubs Investment Banking Emea. Da inizio 2021 è amministratore delegato di Intrum Italy e parte del global management team di Intrum Ab. “Siamo una società di servizi nel settore del credito e un asset manager in una posizione unica per poter fare la differenza nel mercato. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare le competenze e l’esperienza acquisita. Negli anni per aiutare i nostri clienti a crescere, migliorando il loro cash flow e la loro redditività a lungo termine grazie a processi altamente digitalizzati e innovativi”.

“Il successo di un’azienda sta nell’equilibrio tra innovazione e tradizione. Questo avviene quando le nuove generazioni guardano al futuro restando fedeli ai valori con cui è stata fondata e al know how che la contraddistingue”. Salvatore Prisco, 28 anni, napoletano, è laureato in Economia aziendale all’Università di Napoli. Rappresentante della quarta generazione di Italiana Confetti, azienda specializzata nella produzione di confetti e cioccolato a marchio Maxtris. Le collaborazioni, da lui ideate e sviluppate, con i più grandi chef stellati nazionali hanno innovato la concezione del confetto, rendendolo prodotto gourmet unico nel gusto e al contempo adatto a qualsiasi evento. Nel 2021 ha fondato insieme al suo migliore amico una startup di macaron senza glutine per fornire un prodotto di qualità artigianale, con una shelf-life di 12 mesi. Le attività di co-branding con aziende italiane leader in diversi settori, tra cui Kimbo e Amarena Fabbri, hanno dato vita a prodotti innovativi e adatti alla distribuzione e al consumo quotidiano.

Medico chirurgo, è un innovatore nel settore life science. Imprenditore con cultura manageriale, dal 1996 è amministratore del gruppo Surace Healthcare, presidente della sezione sanità e farmaceutico di Confindustria Lecce. È inventore di due brevetti internazionali e professore associato presso la Temple University di Philadelphia e la Medical University di Lodz. Esperto nei modelli di trasferimento tecnologico è anche keynote speaker in Silicon Valley. Ha fondato Cube Labs, di cui è anche ceo, il primo venture builder nel settore healthcare technology dedicato alla valorizzazione della proprietà intellettuale su scala globale tramite la creazione di spin off ad alto contenuto tecnologico.

Enrico Vita, 53 anni, ingegnere meccanico, è dall’ottobre 2015 amministratore delegato di Amplifon, azienda italiana leader mondiale nella commercializzazione di soluzioni e servizi per l’udito con circa 2 miliardi di euro di ricavi annui, 18.600 dipendenti e collaboratori e 9.200 punti vendita in 25 Paesi di cinque continenti. Dal suo arrivo alla guida di Amplifon, la società ha raddoppiato i propri ricavi e aumentato di oltre cinque volte la capitalizzazione di Borsa.

