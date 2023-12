I 100 volti del marketing e della comunicazione

Costituiscono la spinta innovativa di un’azienda. Modellano posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori. Si fanno portatori dei valori del nuovo mondo, come la sostenibilità e la digitalizzazione. Per il quarto anno consecutivo, Forbes Italia presenta la lista – qui in ordine alfabetico – dei 100 direttori marketing e della comunicazione italiani di successo.

NOMINATIVO RUOLO AZIENDA Olimpia Angeletti Responsabile Comunicazione Andrea Bocelli Foundation Ente Filantropico Riccardo Antonioni Marketing Director Cruciani Stefano Ardito Chief Marketing Officer Retex Ida Arjomand Chief Marketing & Communication Maire Paolo Bagnoli Head of Marketing and Retail divisione Mobile eXperience Samsung Italia Daniela Ballabio Channel Marketing Manager Italy, Spain and France PIMCO Laura Barberis Head of Marketing Italy JP Morgan Chiara Barbieri Head of marketing & communication Velier SpA Massimiliano Basile Direttore Marketing Tesisquare Diana Battelli Senior Marketing Vontobel Wealth Management Rodolfo Belcastro Chief Communication Officer SACE Rosalba Benedetto Direttore Communications, Marketing, Public Affairs & Sustainability Banca Ifis Lorenzo Berneri Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne Simest Francesca Berta Head of marketing Axa southern Europe Miorica Laura Bertolotti Direttore delle Comunicazioni Hermès Mauro Biraghi Director Corporate & Marketing Communication E.On Benedetta Bitozzi Associate Director Communication, Advocacy & Policy Eli Lilly Italia Sara Bonfioli CMO Talent Garden Marina Buonocore Director, Marketing and Communication Officer Leonteq Tonia Calvio Regional Marketing Director SAS Francesca Canaletto Marketing Manager Italia BeDisruptive Eleonora Capuano Marketing Manager Schroeders Priyangika Carluccio Marketing Manager Domori Giovanni Carparelli Marketing Manager Berebel Francesco Castellone Head of Communications and External Relations Gruppo Iren Silvio Cavallo CMO ParkingGO Gianluca Cecchini Head of Marketing EMEA Vontoberl Asset Management Sara Cesarotti Head of Marketing and Communication Garmin Italy Annarita Cicciarelli Global Marketing Director Ruffino Estates Massimiliano Colognesi Direttore Comunicazione BAT Italia Massimiliano Comisso Head of Marketing Italy Fidelity Latella Consolato marketing e communication manager WTW Alberto Contessi Direttore Marketing EXTRAECONOMY GLOBAL Cristina Cossa Marketing Manager Rigoni di Asiago Luca Crisà Head Marketing | Digital Strategy & Innovation Director Trivellato Stefania De Donatis Brand Manager AIM Group International Daniele De Leonardis Head of Customer Management Office Italy Stellantis Tommaso Del Vento Head of Business Development Knapp Italia Tea Della Pergola Direttore Comunicazione Pellegrini SpA Ivan Dompé Responsabile Comunicazione Terna SpA Pietro Erbacci Chief Marketing Officer Officine Maccaferri S.p.A. Adrian Fenech CMO Moncler Silvia Fondrieschi Communication e PR Manager Grand Hotel Et de Milano Viviana Giacalone Marketing Manager Adyen Italia Elisabetta Giazzi Marketing & Communication Director Porsche Consulting Paolo Iammatteo resposanbile comunicazione Poste Italiane Elena Ianni Marketing Lead TikTok Brenna Lardini Head of communication and press office Lardini SpA Fabrizio Lingesso Direttore Marketing FINECO Giuseppe Lisbo Parella Marketing Manager Pizzium Francesco Liut Group Marketing Director Luxottica Ilaria Lodigiani CMO Gruppo Barilla Lorenzo Lupi Marketing Director Lifeanalytics Clara Magnanini Group Communication Director Marcolin SpA Nicolò Mardegan Head of Institutional Affairs, Sustainability and Communications Italy Enel Group Alice Marinelli Responsabile Comunicazione Pernod Ricard Italia Luca Mariotti Head Of Marketing IG Italy Eleonora Marzi Marketing & Communications Manager CANTINA ARNALDO CAPRAI Maurizio Mazzarelli Head of Marketing BlackRock Simona Menghini Communications Director Oracle Italy Emanuela Mercuri Marketing Manager Europcar Mobility Group Costanza Mignanelli Marketing and Communication Manager FMG Frittelli Maritime Group Arianna Nardi Responsabile Marketing Generali Italia e Cattolica Maria Cristina Paolini Head of Media Relations Mundys Alessandro Papini Direttore Comunicazione e Relazioni esterne Assolombarda Filippo Parisi international advertising manager Benetton Group Giancarlo Parolini Head of Communication and press office Zonin1821 Debora Pastore Head of communication Amundi Irene Patruno Communication and MarComms Manager Zafferano Erica Picciolo SEMEA Senior Manager Market Reputation Bain & Company Andrea Pomilio direttore generale marketin Pomilio Blumm Stefania Rausa Direttore Marketing & Comunicazione Edenred Italia Vincenzo Rilli CMO Google Italia Gabriele Rondani Marketing e PR Director RINALDI 1957 Michela Rubegni Marketing Director EU Alibaba.com Michele Samoggia Responsabile Comunicazione e Sostenibilità Philip Morris Italia Gianmarco Savi Head of Business Development & Marketing Jobtech Simona Sbarbaro Global Chief Marketing Officer QC Terme Giuseppe Scaramuzzi Responsabile Marketing & Comunicazione MV Line Group Roberto Selva Chief Marketing & Customer Officer Gruppo Esselunga Patrizia Sferrazza Head Of Communications Banca Sistema Elena Sgrò Director of Sales and Marketing Hotel Principe di Savoia Milano Emanuele Siena Direttore Marketing Salov SpA Nicola Sivilotti Responsabile Pubbliche Relazioni, Marketing e Comunicazione Consorzio del Prosciutto di San Daniele Cristian Solito Head of communication Il Prisma Alice Sommariva Marketing Manager Olio Sommariva Alberto Spinelli Executive Director and EMEA Chief Marketing Officer Lenovo Virginia Stancheris Responsabile Relazioni Esterne Santa Margherita Gruppo Vinicolo Elena Tassone Responsabile Marketing San Bernardo Arianna Laura Timeto Consumer Marketing Manager Acer Italy, Greece e Malta Elena Tondini Responsabile Brand Strategy, Communication e Media Planning A2A Luca Torchia Chief Communication Officer Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Matteo Tranfaglia Direttore Marketing Paglieri Spa Vincenzo Tundo Direttore Commerciale e Marketing Gruppo Acqua Minerale San Benedetto Veronica Valentini Communication Manager Doucal's Francesca Vallania Head of Communications Montblanc Elisabetta Vanuzzo chief marketing e communication officer WI LEGAL Valentina Villa Marketing Director Octopus Energy Marco Visaggio Senior BD & Marketing Manager Linklaters Stefano Zaccaria Marketing Director TOYOTA Material Handling Italia