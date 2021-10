La Carica dei 100 Manager

1 Adriano Accardo Ruolo Managing Director Azienda TikTok Southern Europe Scopri di più

È anche grazie a Adriano Accardo che TikTok For Business, la piattaforma globale che ospita tutte le soluzioni di marketing attuali e future per i brand, pensate per offrire gli strumenti necessari a creare storytelling creativi, è sbarcato in Italia. Nel suo ruolo, infatti, guida e sviluppa un team il cui obiettivo è quello di supportare i brand a cogliere le opportunità di crescita offerte dalla community di TikTok e dal digitale. Con una esperienza di oltre 13 anni in Google, ha creato una cultura basata su fiducia reciproca, collaborazione e meritocrazia e un team improntato alla diversity, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti sul mercato. È, inoltre, advisor di due startup tech e attivo nel mondo venture capital. Ama trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei nipoti o viaggiando, senza mai perdere la curiosità di scoprire cose nuove.

2 Alice Acciarri Ruolo General Manager Italia Azienda eBay

3 Pierluigi Antonelli Ruolo CEO Azienda Angelini Pharma

4 Marco Balducci Ruolo CEO Azienda Nhood Italia

6 Fabio Benasso Ruolo Presidente e CEO Azienda Accenture Italy

7 Luca Bernabei Ruolo AD Azienda Lux Vide

11 Giuliano Caldo Ruolo General Manager Azienda EasyPark Italia

Classe 1969, nato a Roma, Giuliano Caldo è general manager per il mercato italiano di EasyPark, gruppo globale specializzato nelle soluzioni di mobile parking. Laureato in fisica e con un master in ingegneria aerospaziale entrambi dall’università di Princeton, Caldo si è formato professionalmente in McKinsey, dove ha ricoperto diversi ruoli fino ad assumere nel 2013 la guida di Horizon360, startup di proprietà di McKinsey, inizialmente come co-fondatore e responsabile dello sviluppo e della distribuzione aziendale e poi, dal 2016, come general manager. Dopo l’esperienza formativa è entrato nel 2019 a far parte di EasyPark.

12 luigi capello Ruolo CEO Azienda LVenture Group

13 Pippo Cannillo Ruolo Presidente e AD Azienda Maiora

14 Massimo Carrara Ruolo Presidente Azienda Cartiere Carrara

16 Diego Cavallari Ruolo Country Manager Azienda Acer Italia

Milanese, classe 1972, da un anno ha assunto la carica di ceo di Acer Italia, Grecia e Malta, per guidare l’azienda in un momento di profonda trasformazione sia del mercato It che interna. Nella sua pluriennale esperienza in multinazionali tecnologiche asiatiche – dove ha ricoperto ruoli chiave nei team di prodotto, marketing e business - ha contribuito proattivamente al lancio di nuovi brand, prodotti e tecnologie, acquisendo una solida conoscenza del mondo consumer electronics. Gli piace innovare, sperimentare e pensare fuori dagli schemi per raggiungere gli ambiziosi target che gli vengono assegnati, valorizzando al massimo le caratteristiche di ciascun componete dell’azienda. Prima di approdare in Acer Italia ha ricoperto il ruolo di business & marketing director in Tp Vision, per il rilancio del brand Philips Tv in Italia e Grecia. Appassionato di sport, vela e Formula 1, nel tempo libero ama intraprendere viaggi ed esperienze per mete inesplorate.

18 Gianpietro Corbari Ruolo AD Azienda Pam Panorama

19 Guido Curto Ruolo Direttore Azienda Consorzio Residenze Reali Sabaude

20 Gilda D'Incerti Ruolo Fond. e CEO Azienda PQE Group

21 Silvia De Dominicis Ruolo Presidente e AD Azienda Johnson & Johnson Medical

23 Giuseppe Di Franco Ruolo Presidente e AD Azienda Atos Italia

25 Andrea Duilio Ruolo AD Azienda Sky Italia

27 Francesco Farinetti Ruolo AD Azienda Green Pea

28 Fabrizio Ferri Ruolo CEO Azienda Finncantieri Cina

29 Paola Giambelli Ruolo Fond, e Managing Director Azienda Palazzo Parigi

30 giacomo gigantiello Ruolo CEO Azienda Axa Italia

31 Giovanni Giuliani Ruolo AD Azienda Zurich Italia

33 William Griffini Ruolo CEO e Partner Azienda Carter & Benson

34 Lidi Grimaldi Ruolo Managing Director Azienda Interbrand

Entusiasmo, curiosità e coraggio sono le sue caratteristiche distintive. Classe ’79, Lidi Grimaldi subito dopo la laurea in Economia aziendale all’università Bocconi di Milano ha iniziato la sua carriera professionale come docente e ricercatrice nel marketing department della Sda Bocconi School of Management. Nel 2008 è entrata a far parte del team di Interbrand Milano e, tra il 2009 e il 2010, guida il team di brand valuation e analytics della sede di San Paolo. Da sempre affascinata dal brand come asset e come strumento culturale in grado di guidare i comportamenti e le relazioni tra le persone, nel corso della sua esperienza in Interbrand è stata advisor per alcune delle più importanti aziende del mondo. Combinando analisi e pensiero creativo, ha sviluppato soluzioni di branding innovative orientate alla crescita del business per molteplici clienti, tra i quali Tim, Enel, Nexi, Juventus, Pirelli, Salone del Mobile, Unicef, Samsung, Piaggio, Moleskine.

36 Marco Hannappel Ruolo Pres. e AD Azienda Philip Morris Italia

38 Alessandro Ippolito Ruolo VP Technology e Country Manager Azienda Oracle Italia

40 Gianluca Lilli Ruolo Country Managing Director Azienda ABB

41 Fabrizio Longo Ruolo Brand Director Azienda Audi Italy

42 Giovanni Lo Storto Ruolo Direttore Generale Azienda Università LUISS Guido Carli

43 Nicoletta Luppi Ruolo Presidente e AD Azienda MSD Italia

Laureata in Lingue e letterature moderne e con un master in business administration alla Luiss di Roma, Nicoletta Luppi ha iniziato la sua carriera nell 1993 proprio in Msd. Ha ricoperto negli anni diversi ruoli con crescenti responsabilità, dalla guida del franchise cardio-metabolico e della joint venture con Schering Plough, a quella delle due sister company del gruppo Msd (Neopharmed e Gentili), fino alla creazione e direzione di market access & commercial operations, espandendo la sua expertise attraverso l’intero portfolio di prodotti. È diventata presidente and managing director di Msd Italia nel 2015, prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo all’interno dell’affiliata italiana della multinazionale farmaceutica Merck & Co. Sotto la sua guida, l’azienda è stata riconosciuta da Great Place to Work Institute Italia come Best Workplace 2021, classificandosi al primo posto assoluto.

45 Mauro Macchi Ruolo AD Azienda Accenture Italia

47 Salvatore Manfredi Ruolo AD Azienda Fenix Pharma

48 Gianmatteo Manghi Ruolo AD Azienda Cisco Italia

49 Gabriele Marchina Ruolo AD Azienda Automation Service

50 Anna Mareschi Danieli Ruolo Vice Chairwoman Azienda Acciaierie Bertoli Safau

“Mio padre mi disse: dobbiamo far capire alla gente che si possono fare cose importanti, partendo da Napoli, ma principalmente restando a Napoli”. Laureato in Economia e commercio all’Università degli studi di Napoli Federico II, nell’aprile del 1983 Maurizio iniziò ufficialmente l’attività nell’impresa di famiglia fondata nel 1914 dal nonno Eugenio. La maison oggi ha 103 anni e Maurizio, terza generazione, ha saputo condurla nel nuovo millennio, dandole anche un respiro internazionale, ma tenendo saldi i valori della tradizione. Molti i personaggi illustri cui Maurizio ha messo al collo le sue cravatte: attori, uomini della politica nazionale e internazionale, presidenti italiani, presidenti americani come Bush, Clinton, presidenti Francesi come Chirac, Sarkozy e non da ultimo il Principe Carlo. Oggi Maurizio si affianca a suo figlio Alessandro, che si sta introducendo in azienda e ne sta conoscendo e capendo la sua realtà, per supportare, con il suo spirito nuovo e giovane, le scelte per il futuro.

52 Marco Marsili Ruolo AD Azienda Shell Italia E&P

53 Piero Marzot Ruolo Titolare e Direttore Azienda Turin Palace Hotel

54 Bernardo Mattarella Ruolo AD Azienda Medio Credito Centrale

56 Renato Mazzoncini Ruolo AD e DG Azienda A2A

Ingegnere elettrotecnico e professore del Politecnico di Milano, dove è docente del corso Mobility - Infrastructures and Services, nonchè membro dell’advisory board, Mazzoncini ha un percorso professionale ai vertici di aziende leader in settori strategici per il Paese. Ha iniziato a lavorare in Ansaldo, poi ha guidato aziende private, pubbliche e miste, di servizi pubblici locali fino ad approdare nel 2012 al gruppo Ferrovie dello Stato come ad della controllata Busitalia. Arriva al vertice del gruppo Fs, come amministratore delegato e direttore generale nel 2015 fino al 2018. Nello stesso periodo Anas viene integrata nel gruppo Fs. Appassionato ed esperto di tematiche ambientali, green economy e climate change, ha partecipato alla stesura, assieme ad altri esperti mondiali, della RoadMap to 2050. A Manual for Nations to Decarbonize by Mid Century. A novembre 2020 è stato eletto membro del Consiglio generale di Confindustria Brescia. È inoltre membro del Comitato delle società quotate di Utilitalia e dell’Assemblea dei fondatori della Fondazione Politecnico di Milano.

57 Alessandro Monterosso Ruolo Fond. e CEO Azienda PatchAI

58 Franco Morando Ruolo CEO e DG Azienda Morando e Montalbera

59 Mauro Mordini Ruolo Country Manager Azienda IWG Italia

62 Gilberto Negrini Ruolo CEO Azienda B&B Italia Group

63 Ettore Nicoletto Ruolo CEO Azienda Bertani Domains

66 Massimo Palermo Ruolo Country Manager Italy&Malta Azienda Fortinet

67 Lorenzo Palleroni Ruolo CEO Azienda Vontobel Wealth Management Italy

73 Stefano Pompili Ruolo AD Azienda Sopra Steria

77 Francesco Rattalino Ruolo Direttore Azienda ESCP Business School Turin Campus

78 Stefano Rebattoni Ruolo AD Azienda IBM Italia

79 Pier Francesco Rimbotti Ruolo Fondatore e AD Azienda Infrastrutture

80 Emanuele Rissone Ruolo CEO Azienda Forever Bambù

81 Luca Rossi Ruolo Senior VP e Presidente Azienda Lenovo e divisione IDG

82 Cosimo Rummo Ruolo Presidente e AD Azienda Rummo

83 Ugo Salerno Ruolo Presidente e AD Azienda Rina

85 Giovanni Savio Ruolo Global CEO Azienda Planet Smart City

86 Giampiero Savorelli Ruolo AD Azienda HP Italia

87 Dario Scannapieco Ruolo AD e DG Azienda Cassa Depositi e Prestiti

88 Gabriella Scapicchio Ruolo CEO Azienda Le Village by CA Milano

89 Luca Spada Ruolo Fondatore e Presidente Azienda Eolo

90 matteo storchi Ruolo Presidente e AD Azienda Comer Industries

91 Simone Terreni Ruolo Fondatore CEO e Managing Director Azienda Inside Factory e VoipVoice

93 Massimo Tuzzi Ruolo CEO Azienda Terra Moretti

95 Giovanni Vecchio Ruolo Direttore Azienda Euronext Italia

Con una vasta esperienza internazionale lavorando con alcune delle società tecnologiche leader al mondo, Bendetto Vigna, classe 1969, è entrato alla guida di Ferrari il 1° settembre. Entrato in STMicroelectronics nel 1995, ha fondato le attività Mems, che hanno fatto la fortuna di Nintendo, e il giroscopio a tre assi montato sugli iPhone, già al centro della presentazione show di Steve Jobs nel 2010 nell’anfiteatro di Cupertino. E ha lavorato per conquistare la leadership nel mercato delle interfacce utente attivate dal movimento. Le sue responsabilità sono state ampliate alla connettività e soluzioni di imaging e power management. Ha inoltre guidato una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, con un focus particolare nei segmenti del mercato industriale e automotive. Nel suo nuovo ruolo di ad la priorità sarà assicurare che Ferrari continui a rafforzare la sua leadership e cercare di traghettare la rossa nell’era dell’elettrico.

98 Alessandro Zollo Ruolo AD e DG Azienda Bancomat

99 Enrico Zoppas Ruolo Presidente e AD Azienda Acqua Minerale San Benedetto