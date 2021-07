Dal 15 al 17 luglio, al Porto Turistico di Roma, sarà possibile scoprire il Lagoon 55, catamarano di ultima generazione del celebre cantiere francese Lagoon, durante il boat-show itinerante Lagoon 55 World Tour -Mediterranean Edition: non solo visite a bordo, ma anche prove in mare private.

Nato dal progetto di VPLP Design e Nauta Design, questo catamarano da 16,56 metri è una vera e propria terrazza sul mare: l’idea del cantiere francese era concepire una barca che offrisse una vista ineguagliabile sullo splendore del mare, concentrando l’attenzione ad anticipare la circolazione a bordo, offrendo uno spazio generoso e permettendo agli armatori trovare il loro angolo preferito. Una novità per il leader mondiale di produzione di catamarani è anche un cockpit XXL, che raggiunge i 25 mq.

A ospitare la tappa della capitale di questo tour nel Mediterraneo, che toccherà 8 porti per un totale di 1400 miglia nautiche, sarà Spartivento: con sette basi charter in tutta Italia fra Sicilia, Costiera Amalfitana, Toscana e Sardegna e già di 80 imbarcazioni in flotta, oltre a essere leader nel settore del noleggio di imbarcazioni Spartivento è infatti concessionario ufficiale del brand Lagoon. L’azienda ha casa a Roma, a piazza Fiume, ma dispone di sei punti vendita tra cui quello al Porto Turistico di Roma.