Bfc Media presenta l’edizione italiana di Robb Report, leader mondiale del lusso e del lifestyle

Robb Report sbarca in Italia. BFC Media ha presentato il progetto multimediale della sua edizione italiana in base ad un accordo di otto anni con il gruppo Pmc, Penske Media Corporation, che edita varie testate fra cui Variety, Rolling Stone, Billboard. L’accordo consentirà a BFC Media di poter contare sul materiale editoriale di grande qualità: servizi esclusivi, filmati, archivi fotografici e relazioni con il mondo del lusso a livello mondiale grazie al circuito di interconnessione con le 19 edizioni mondiali di Robb Report, inclusi Usa, Brasile, Messico, Australia, Russia, Cina, India, Singapore, Arabia.

L’iniziativa di BFC Media con Robb Report consentirà di promuovere sempre di più la bellezza e il lusso del made in Italy a livello mondiale, in aree quali: auto, moto, yacht, aerei, gioielleria, cibo, vini, viaggi, hotel, real estate style, design e arte.

“Siamo felici di iniziare questa nuova avventura con un brand cosi famoso nel mondo e orgogliosi di promuovere il meglio del made in Italy, in un contesto internazionale, con partner affermati e di grande prestigio” ha dichiarato Denis Masetti, presidente di BFC Media. “Abbiamo esperienza e coscienza del fatto che un brand affermato e riconosciuto può fare la differenza e siamo sicuri di poter sviluppare un ottimo prodotto in termini di qualità e contenuti. I nostri clienti/partner potranno creare storie di comunicazione con la certezza di una visibilità mondiale. I grandi marchi italiani, campioni mondiali del lusso, sono brand da sempre presenti nelle edizioni internazionali di Robb Report e lo saranno sempre più in futuro, assieme alla scoperta delle bellezze che l’Italia produce e può offrire al mondo. Noi racconteremo, promuoveremo e renderemo sempre più forte il meglio del made in Italy”.

Il progetto multimediale che verrà realizzato da BFC Media prevede il lancio di un magazine che sarà in edicola nel mese di novembre 2021 e che racconterà il meglio del bello che l’Italia offre al mondo. La direzione editoriale responsabile sarà affidata a Alessandro Rossi, con Susanna Tanzi editor in chief, che potrà disporre di un team di 20 giornalisti esperti nei vari campi, oltre a tutto il materiale editoriale prodotto a livello mondiale da Robb Report.

La prima cover sarà una opera d’arte grafica, realizzata da Lorenzo Petrantoni, la cui versione NFT verrà messa all’asta, insieme all’originale firmato dall’artista, dall’editore e dal direttore, e il ricavato devoluto in beneficenza.

Oltre al magazine, dal mese di novembre saranno attivi il sito, i canali social e la newsletter che informerà periodicamente gli iscritti al club RR1. Verranno organizzate experiences di grande prestigio allo scopo di far conoscere ad un top target mondiale i luoghi più affascinanti d’Italia, con il fine di valorizzarne le eccellenze.

Quello di Robb Report è un vero sistema multimediale che andrà a completare l’offerta di BFC Media in un’ottica di cross selling, distribuita dalla rete dei project manager che già seguono gli oltre 500 clienti della casa editrice che ha nel suo portafoglio, tra gli altri, brand come Forbes e Private.