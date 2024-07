Lorenzo Zurino investe nell’Isola di Levanzo: acquistato immobile vicino il Baglio Florio della famiglia Prada

Sarà Lorenzo Zurino, chairman della Virgo Holding, il prossimo vicino di casa di Miuccia Prada, nella Perla delle Egadi, l’Isola di Levanzo. Zurino a 36 anni nel 2021 ha acquisito una parte rilevante dell’Isola di Altavilla nella Laguna dello Stagnone, e in 3 anni ne ha fatto Laboratorio agricolo di economia circolare, in partnership con la Università di Palermo, riportando a Marsala la produzione del tabacco e creando un sigaro che ha preso il nome di Efebo, oggi presente in più parti del mondo e distributito in Italia dalla Storica Manifattura Italiana Tabacchi.

Frequentando con costanza le Egadi, Zurino è rimasto affascinato dalla bellezza dell’Isola di Levanzo. E, appena ne ha avuto la possibilità e l’opportunità, ha deciso di investirci rilevando un’unità abitativa circondata da più di mille metri quadri di giardino vista mare, e confinante con il Baglio Florio, di proprietà della Famiglia Prada, e poco distante dalla famiglia Pirelli.

“‘Ciatu di lu me cori‘: sono queste le parole che farò incidere all’ingresso dopo i lavori, che promette inizieranno a breve, e nel rispetto di ogni prescrizione che comporta la bellezza e la naturalezza di questi luoghi”, ha rivelato Zurino. “Inoltre”, ha concluso, “farò scrivere anche ‘Sii padrone della tua volontà’, il famoso verso di Aristotele che un caro amico mi ha dedicato”.

