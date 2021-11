Si è concluso con successo Forbes Digital Revolution, l’evento dedicato ai leader del tech

78 relatori, 52 aziende partner, 25 ore di diretta, 20 workshop e 50mila visualizzazioni. Sono stati questi i numeri dell’ultima Forbes Digital Revolution, evento di riferimento per tutti gli appassionati al mondo digitale. In diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center, i giornalisti di Forbes si sono confrontati con tutti i big del tech.

La home page del sito forbes.it e le pagine Facebook e LinkedIn di Forbes Italia si sono animate grazie ai 20 workshop che hanno permesso di ascoltare i punti di vista di 78 relatori, rappresentati delle più prestigiose aziende del settore.

Sono state infatti ben 52 le società partner che hanno raccontato al pubblico le proprie esperienze, da un lato anticipando le proprie novità e dall’altro approfondendo i temi più caldi del digitale come cloud, intelligenza artificiale, pagamenti digitali, e-commerce, mobility e tanto altro.

Molto positivo anche il coinvolgimento del pubblico: sono state centinaia le mail inviate per intervenire in diretta con i relatori per porre loro domande e chiarimenti.

I workshop saranno visualizzabili da lunedì 1 a venerdì 5 novembre nella fascia oraria 8-14 (visibile al numero 511 della piattaforma Sky, al numero 61 di Tivùsat e al digitale terrestre canale 260 di Hbbtv).

Nei prossimi giorni tutti i workshop saranno visibili sul sito: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution