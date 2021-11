L’Italiana stellare Samantha Cristoforetti ospite di Fabrica Floridi il 17 novembre

Italiana Stellare, incontro con Samantha Cristoforetti in collegamento dal laboratorio spaziale europeo Columbus a Monaco di Baviera. La comandante della stazione spaziale e astronauta dell’Esa, European Space Agency, è la protagonista della nuova puntata del web talk Fabrica Floridi condotto dal filosofo Luciano Floridi e diretto da Enzo Argante, direttore di dearete.org.

Introdotto dal giornalista Emilio Cozzi, ecco lo straordinario personaggio, le magie della stazione spaziale, la fantascienza che diventa realtà, la space economy e le opportunità di lavoro e di impresa in un Paese come l’Italia che ne è protagonista mondiale. Ma anche le emozioni, le idee, i rimpianti dell’italiana mito nelle domande degli Jedi di Nuvolaverde, dei giovani di Puntozero Beccaria e della redazione di giornalisti sociali de Il Bullone. Per la regia di Giuseppe Scutellà, dal teatro del carcere minorile Beccaria di Milano.

La prima battuta è del giornalista spaziale per definizione, Emilio Cozzi, che propone un’immagine della prima donna europea comandante della stazione spaziale internazionale a tutto tondo: “… dotata di un eccezionale rigore fisico e scientifico, capacità di gestire un team di lavoro unico al mondo, ma soprattutto una grande passione. Questo è il suo migliore insegnamento, l’invito a capire chi siamo attraverso – e assecondando – le nostre passioni”

L’esordio di Astrosamantha, come viene chiamata, è emozionante nel descrivere le sensazioni dominanti quando è in orbita: ”Un’esplosione di libertà. Vivere sulla stazione spaziale significa entrare in una dimensione in cui tutto è fluido e totalmente all’esterno di quella che è la vita terrena. E poi l’abbraccio al pianeta: ogni novanta minuti girando attorno alla Terra. Vedi la tua casa… la casa del mondo”.

Samantha, sottolinea il conduttore Luciano Floridi, “propone uno sguardo sul futuro prossimo nel rapporto fra il nostro pianeta e lo spazio. Non fantascientifico, moderatamente visionario. Soprattutto apre la mente al lavoro e all’impresa legata a questi mondi e riafferma la centralità come il binomio green&blue, il digitale e la sostenibilità, sia fondamentale per il nostro futuro”. Un tema di cui il filosofo di Oxford è icona indiscussa a livello internazionale.

L’astronauta, fra l’altro, getta acqua sul fuoco della questione di genere: “non credo che le donne si fermino di fronte a un obiettivo o un’ambizione. Secondo me il contrasto da parte degli uomini non é così terribile”. Pensiero avallato dal commento del conduttore…

Spazio anche alla vita privata, agli hobby, ai pensieri in libertà della prima donna italiana comandante della stazione spaziale internazionale che andrà in orbita nell’aprile 2022 in ‘servizio’ per sei mesi.

Protagonisti della puntata anche i giornalisti sociali della redazione de Il Bullone, il giornale realizzato dai B.Liver, ragazzi con gravi patologie croniche, da studenti e volontari, che hanno sintetizzato così la fantastica esperienza: “Space economy e innovazione, ma anche desideri e aspettative sono stati i temi al centro del dialogo fra l’astronauta e i giovani redattori, i quali non nascondono la loro curiosità per la missione che verrà e il futuro dello Spazio. Curiosità che traspare per prima dalle parole di Samantha Cristoforetti che non indugia nel rispondere e nel ragionare lei stessa con i suoi interlocutori, facendo scoprire lati di sé assolutamente personali, come le emozioni che ha provato durante il suo primo periodo trascorso nello spazio. Samantha racconta di stupore e felicità, ma anche della preoccupazione di quella sua prima volta così lontana dal Pianeta Terra, paragonando queste sue emozioni con i sentimenti di questi ultimi mesi prima della nuova missione spaziale, dove i timori hanno lasciato il posto alla consapevolezza, perché, come riferisce lei stessa, non è vero che la prima volta è sempre la più bella”.

La puntata di Fabrica Floridi sarà visibile in streaming dal 17 novembre alle 18 su www.dearete.org, piattaforma della comunicazione responsabile di Nuvolaverde realizzata in collaborazione con BFC Media e con il magazine tv&web Siamo Jedi visibile su con BFC Forbes (Sky 511) e in streaming su stream24.ilsole24ore.com.

La puntata è disponibile in rete dal 17 novembre a questo link.