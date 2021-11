Azienda-dipendente, una promessa da rispettare

Mercer è una società di consulenza che offre servizi per la trasformazione del mondo del lavoro, lo sviluppo e il reward delle persone, la rimodellazione dei regimi pensionistici e dei piani di investimento e la promozione del benessere e della salute.

In questa quarta puntata di People&Growth, in collaborazione con Forbes Italia, Luca Baroldi, Partner e Co-Lead Career di Mercer dialoga con Francesca Morichini, HR Business partner di Amplifon sul tema della governance all’interno del microcosmo aziendale, nonché dell’importanza dell’ employee experience del dipendente e della “promessa” da rispettare da parte dell’azienda. In relazione a tali topic all’interno di Amplifon, Morichini racconta: “Per noi la parola chiave è stata equilibrio“.

