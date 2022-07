Hong Kong è la città più costosa al mondo, Milano tra le prime 50. Ecco la top 100

Pandemia, inflazione, e guerra in Ucraina hanno riscritto i driver lavorativi, sociali, e macroeconomici. Oggi ammortizzare il costo della vita nelle grandi città è diventata una sfida. Alcune aziende, come Airbnb, hanno ampliato il concetto di smart working, offrendo l’opportunità ai dipendenti di lavorare da qualsiasi parte del mondo, seguendo la relazione offerta dal proprio stile di vita e dallo stipendio. Fattori che, in molti casi, non collimano con la frenesia e con i costi delle più grandi metropoli del mondo, sempre più distanti dai timori della crisi, come dimostra l’ultima ricerca di Mercer, che analizza quali sono le società più costose al mondo.

Quali sono le città più costose al mondo

Basata sulla valutazione di oltre 200 fattori (dai costi immobiliari, fino ad arrivare a quelli per il cibo, per il benessere della persona o dei trasporti, tanto per citarne alcuni), la classifica annuale di Mercer inserisce 227 città di tutto il mondo. E vede primeggiare Hong Kong come città più costosa al mondo. Seguita da un quartetto molto curioso, caratterizzato dalla stessa nazionalità svizzera. Stiamo parlando di Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna. E se New York e Pechino si devono ‘accontentare’ rispettivamente della settima e della decima posizione, Tel Aviv, Singapore e Tokyo chiudono la top 10 delle città più costose al mondo.

Hong Kong (Hong Kong) Zurigo (Svizzera) Ginevra (Svizzera) Basilea (Svizzera) Berna (Svizzera) Tel Aviv (Israele) New York (Usa) Singapore (Singapore) Tokyo (Giappone) Pechino (Cina)

E l’Italia?

Analizzando i più grandi paesi europei presenti nella classifica di Mercer, l’Italia e la Spagna sono quelli che contano un numero molto esiguo di città in questa particolare classifica. Dato che su 227 città vedono la presenza solamente di Milano (48°) Roma (57°), Barcellona (78°) e Madrid (90°), dietro per esempio a Copenaghen (11°), Londra (15°), Vienna (21°), Amsterdam (25°), Monaco (33°), Parigi (35°), Bruxelles (39°) e Berlino (46°). Per fare un esempio, Germania e Francia contano rispettivamente 7 e 4 città.

La top 100 delle città più costose

1 Hong Kong SAR di Hong Kong 2 Zurigo Svizzera 3 Ginevra Svizzera 4 Basilea Svizzera 5 Berna Svizzera 6 tel Aviv Israele 7 New York, New York stati Uniti 8 Singapore Singapore 9 Tokio Giappone 10 Pechino Cina 11 Copenaghen Danimarca 12 Shanghai Cina 13 Shenzhen Cina 14 Seul Corea del Sud 15 Londra Regno Unito 16 Nassau Bahamas 17 Los Angeles, CA stati Uniti 18 Canton Cina 19 San Francisco, California stati Uniti 20 Honolulu, ciao stati Uniti 21 Vienna Austria 22 Qingdao Cina 23 Bangui Repubblica Centrafricana 24 Libreville Gabon 25 Amsterdam Olanda 26 Nanchino Cina 27 Oslo Norvegia 28 Taipei Taiwan 29 Washington DC stati Uniti 30 Boston, MA stati Uniti 31 Dubai Emirati Arabi Uniti 32 Miami, Florida stati Uniti 33 Monaco Germania 34 Busan Corea del Sud 35 Parigi Francia 36 Chicago, IL stati Uniti 37 Ōsaka Giappone 38 Vittoria Seychelles 39 Bruxelles Belgio 40 Shenyang Cina 41 Gibuti Gibuti 42 Atlanta, Georgia stati Uniti 43 Helsinki Finlandia 44 Chengdu Cina 45 Seattle, WA stati Uniti 46 Berlino Germania 47 L’Aia Olanda 48 Milano Italia 49 Dublino Irlanda 50 Yokohama Giappone 51 Nagoya Giappone 52 Lussemburgo Lussemburgo 53 Kinshasa La Repubblica Democratica del Congo 54 Noumea Nuova Caledonia 55 Lagos Nigeria 56 Chongqing Cina 57 Roma Italia 58 Sidney Australia 59 Amburgo Germania 60 Praga Repubblica Ceca 61 Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti 62 Francoforte Germania 63 Xian Cina 64 Luanda Angola 65 Dakar Senegal 66 Edimburgo Regno Unito 67 Melbourne Australia 68 Abidjan Costa d’Avorio 69 Suzhou Cina 70 Filadelfia, Pennsylvania Stati Uniti 71 Stoccarda Germania 72 San Giovanni Portorico 73 Wuhan Cina 74 Brazzaville La Repubblica del Congo 75 Dallas, Texas stati Uniti 76 Conakry Repubblica della Guinea 77 Douala Camerun 78 Barcellona Spagna 79 Riga Lettonia 80 N’Djamena Chad 81 Dusseldorf Germania 82 Pittsburgh, Pennsylvania stati Uniti 83 Minneapolis, MN stati Uniti 84 Brisbane Australia 85 Houston, Texas stati Uniti 86 Glasgow Regno Unito 87 Stoccolma Svezia 88 Pointe-A-Pitre Guadalupa (Francia) 89 Toronto Canada 90 Madrid Spagna 91 Portland, OR stati Uniti 92 Taichung Taiwan 93 Aberdeen Regno Unito 94 Birmingham Regno Unito 95 Auckland Nuova Zelanda 96 Lione Francia 97 Perth Australia 98 Dacca Bangladesh 99 Lipsia Germania 100 Yaoundé Camerun

