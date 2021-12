Forbes riunisce il ‘meglio dell’Italia’: al Teatro Nazionale di Milano i 50 volti copertina dal 2017

BFC media, società quotata all’Aim ed editrice dei mensili Forbes, Bluerating, Private, Asset Class, Robb Report, Bike, Il Trottatore e Cosmo, oltre che editore delle trasmissioni televisive di BFC Video e Bike Channel, ha celebrato ieri la cinquantesima copertina di Forbes Italia, nella splendida cornice del Teatro Nazionale Che Banca! di Milano con una serata speciale a cui hanno partecipato i 50 protagonisti delle 50 copertine del magazine.

Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, ha gestito la serata prima di tutto ringraziando Matteo Forte, direttore del Teatro Nazionale CheBanca! e amministratore delegato di Stage Entertainment Italia che, con il suo staff, ha ospitato l’evento e ne ha reso possibile l’ottima riuscita. Successivamente ha invitato sul palco, in rappresentanza di tutti i protagonisti delle copertine, Mimma Posca, oggi general manager di Apoteca; Alessandro Maria Ferreri e Marco Bonaldo, rispettivamente ceo di The Style Gate e ceo di Galateo&Friends; e Riccardo Illy, personaggio di copertina del numero 50 di Forbes Italia e presidente del Polo del Gusto.

Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto Mimma Posca, general manager di Apoteca Marco Bonaldo, ceo di Galateo&Friends Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia Alessandro Maria Ferreri, ceo di The Style Gate

In pieno stile Forbes, è stato fatto un bilancio dei primi 50 numeri e un’introduzione ai progetti futuri e i nostri ospiti hanno potuto condividere le loro esperienze e intrecciare nuove relazioni. Dopo una light dinner organizzata nel foyer, gli ospiti hanno preso posto in teatro per assistere a Pretty Woman, il musical evento della stagione. Appuntamento per la copertina numero 100.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti