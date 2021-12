Con Arbolia il nuovo bosco urbano di Taranto assorbirà fino a 483 tonnellate di CO2 in 20 anni

Nuova area verde in Italia grazie all’impegno della società benefit Arbolia, che sta realizzando un nuovo bosco urbano di oltre 4.500 piante nel Comune di Taranto. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti, Renovit (Snam), Prime Green Solutions (RINA Prime Value Services) e Gabetti Lab.

Nell’area individuata, situata nel quartiere di Paolo VI, a Nord di Taranto, saranno piantate 4.577 piante di differenti specie arboree e arbustive. E a regime, la nuova area consentirà di assorbire fino a 483 tonnellate di Co2 in 20 anni e fino a 12.785 Kg di PM10 all’anno.

“A Taranto sono diversi i lavori di ristrutturazione sismica ed energetica che stiamo attuando e poter migliorare ulteriormente l’urbanistica della città, nonché la qualità del suo patrimonio edilizio, non può che renderci orgogliosi”, dichiara Piercarlo Rolando, amministratore delegato di RINA Prime Value Services e di Prime Green Solutions.

In Puglia Arbolia ha già realizzato un intervento di forestazione nell’Orto Botanico del Salento a Lecce e sta ultimando un altro bosco a Taranto, nel Parco delle Mura Magno Greche. Inoltre è in fase di progettazione anche il bosco urbano di Bari dedicato alle vittime del Covid-19 del capoluogo. Salgono così a dieci le cinture verdi realizzate da Arbolia in 8 città italiane.

“Attraverso questo progetto di forestazione contribuiamo a migliorare la qualità della vita e la resilienza di un intero quartiere, riducendo emissioni e inquinamento atmosferico. Questo completa il nostro intervento di riqualificazione energetica nell’area, che coinvolge ben 10 edifici e oltre 200 famiglie, e si sposa con il nostro impegno quotidiano per la decarbonizzazione di condomini, imprese e pubbliche amministrazioni”, dice Marco Bianchi, managing director di Tep Energy Solution, società di Renovit specializzata nella riqualificazione dei condomini.

Arbolia è una società benefit creata alla fine del 2020 da Snam e Fondazione CDP per realizzare nuove aree verdi in Italia, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei territori. La realtà progetta, promuove e realizza infatti iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati, con il sostegno economico di aziende e privati.

“Siamo soddisfatti di questo intervento, perché solo insieme è possibile attivare un vero cambiamento, soprattutto del benessere abitativo”, conclude Alessandro De Biasio, amministrato delegato di Gabetti Lab. “C’è ancora molta strada da fare, ma solo unendo le forze riusciremo a migliorare il vivere quotidiano”.

