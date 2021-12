Come questa azienda pugliese sta valorizzando il settore immobiliare di lusso

Articolo tratto dal numero di dicembre 2021 di Forbes Italia. Abbonati!

Molto più di un’agenzia immobiliare. Pregio Immobiliare è un luogo che materializza sogni, dà nuova vita a pezzi di storia di cui il territorio è ricco; e ne racconta la bellezza ai suoi abitanti e ai suoi visitatori. L’azienda, fondata a Monopoli (ma con sede anche a Bari e Milano), fondata dai tre soci Giacomo Fusillo, Piero Castelletti e Tony Alberga, è una intelligente sintesi tra conoscenza, competenze acquisite sul campo e qualità umane imprescindibili.

La Puglia si apre a chi la guarda come un infinito libro di storia dell’arte, di architettura e tradizioni, e oggi, oggetto di un’attenzione particolare come meta turistica d’eccellenza, attira investitori da ogni parte del mondo, persone che riconoscono il valore assoluto di questi luoghi e cercano dimore esclusive che rispecchiano gli aspetti più autentici di una terra millenaria. Ne è esempio recente la felice risoluzione di una importante trattativa portata a termine da Pregio Immobiliare in estate, ovvero la vendita della Masseria Giardinetti di Monopoli, edificio settecentesco che si affaccia sul mare e sul verde collinare della Valle D’Itria. Un autentico gioiello che un imprenditore italo-svizzero ha voluto far suo, innamoratosi della struttura e dello scenario in cui è calata, tra un agrumeto di 200 metri quadrati, un frantoio ipogeo e un antico forno a legna.

Dietro l’acquisto di una masseria, di un trullo, c’è una storia passata da raccontare, ma anche uno sguardo verso il futuro del territorio, non solo da apprezzare esteticamente, ma da valorizzare, preservare e conservare. Il pregio appartiene, dunque, a una categoria superiore a quella del lusso, perché diventa il carattere fondamentale di un bene che possiede un valore ben più alto del suo costo, un pregio che si identifica, inoltre, con la competenza, l’eccellenza e la professionalità capillare della stessa agenzia immobiliare. Ecco perché il campo del real estate in Puglia assume sfumature ulteriori: vendere un immobile di pregio equivale a consegnare nelle mani di chi acquista un frammento di tempo in cui è ancora possibile toccare con mano la capacità dell’uomo di dare forma al territorio, attraverso dimore che vanno oltre la storia assumendo i contorni del mito.

La grande responsabilità di cui parlano i soci di Pregio Immobiliare è tutta qui, è la possibilità unita alla capacità di offrire un servizio all inclusive ed esclusivo a chi acquista, di accompagnarlo per mano, grazie a una particolare attenzione a ogni aspetto della vendita di un immobile di lusso; a una ricerca continua che comprende studi geo-territoriali, ambientali e storici, di analisi approfondite non solo della struttura, ma del patrimonio naturalistico e architettonico nel quale è situata. Conoscenze tecniche che non possono prescindere da una comunicazione attenta, dalla grande passione per l’intreccio dei rapporti umani, dall’empatia nel realizzare grandi desideri.

