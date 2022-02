Verso il marketing data driven: l’8 marzo arriva Reimagine Marketing

Dati, consapevolezza, experience e real time. Sono queste le quattro parole che reggono le fondamenta del marketing odierno, sempre più interessato e pronto a rispondere alle nuove ed esigenti richieste di un consumatore attento all’unicità e all’esclusività della relazione e delle esperienze offertegli dal brand che ama. Soprattutto in un contesto in cui la rivoluzione tecnologica e digitale innescata dalla pandemia ha mischiato e fuso in una sola realtà l’online e l’offline. Cambiando, di fatto, i comportamenti d’acquisto dei consumatori, i canali e gli strumenti a disposizione delle aziende per soddisfare i bisogni della realtà 4.0.

Reimagine Marketing, l’evento organizzato da Forbes Italia in collaborazione con SAS e in programma l’8 marzo dalle 16:00, analizzerà tutto questo. Cercando, al contempo, di rispondere alla domanda “Come può il marketing utilizzare la molteplicità di dati di cui oggi dispone per rispondere in modo coerente e rilevante?”. Un quesito attorno al quale Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia e moderatore dell’evento, unirà il contributo e le idee di alcuni dei più importanti manager ed esperti di marketing. Interverranno, infatti, Alessandro D’Angelo, Head of Marketing di Azimut Capital Management, Gianluca Diegoli, Strategy Advisor e Professore all’Università IULM, Francesca Romana Saule, Chief Digital & Experience Officer di Illycaffè, e Davide Zanolini, Executive Vice President Global Marketing and Communication, Piaggio Group. Il panel dei relatori è in aggiornamento e per partecipare gratuitamente basta cliccare qui e seguire le istruzioni.

